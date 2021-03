Mitsubishi áp dụng ưu đãi lớn cho tất cả dòng xe

Trong tháng 3, bên cạnh các gói khuyến mại lên đến 60 triệu đồng, Mitsubishi còn áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ cho dòng xe chủ lực.

2020 là năm tương đối thành công của Mitsubishi tại thị trường Việt Nam với 5 mẫu xe mới được ra mắt và hơn 30.000 xe được bán ra. Nhằm mục đích tri ân khách hàng, Mitsubishi triển khai chương trình khuyến mại cho các dòng xe trong tháng 3.

Cụ thể, khi mua Pajero Sport, khách hàng có thể chọn một trong những gói quà tặng, gồm các hạng mục bảo hiểm thân vỏ, gói bảo dưỡng hoặc giảm phí trước bạ. Mỗi gói ưu đãi có 2 hạng mục với tổng giá trị khoảng 45-55 triệu đồng.

Mẫu SUV 7 chỗ Pajero Sport với đa dạng lựa chọn các gói quà tặng hấp dẫn

Mitsubishi Pajero Sport đang phân phối tại Việt Nam là phiên bản facelift với ngoại hình hầm hố, vuông vức hơn đời cũ. Nâng cấp đáng chú ý trên Pajero Sport gồm đèn LED thích ứng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch thích hợp Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí, gói an toàn chủ động... Hiện tại, Pajero Sport được phân phối với 2 phiên bản là Diesel 4x2 AT và Diesel 4x4 AT với mức giá lần lượt là 1,11 tỷ đồng và 1,345 tỷ đồng .

Khách hàng mua xe Attrage được hưởng khuyến mại hấp dẫn gồm bộ phụ kiện cho 2 phiên bản CVT. Bên cạnh đó, Mitsubishi còn hỗ trợ 50% phí trước bạ cho cả 3 phiên bản, tương đương 19-23 triệu đồng.

Attrage đang được phân phối tại Việt Nam là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Mẫu xe hạng B này có 3 phiên bản MT, CVT và CVT Premium với mức giá lần lượt là 375 triệu đồng, 460 triệu đồng và 485 triệu đồng.

Attrage CVT Premium vừa ra mắt được ưu đãi thuế trước bạ lên tới 23 triệu đồng

Trong khi đó, khách hàng mua Xpander và Xpander Cross được tặng các phần quà là vàng SJC có giá trị 15-30 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander là mẫu xe dẫn đầu phân khúc MPV 12 tháng liên tiếp và nằm trong top 5 mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Mẫu MPV này đang được phân phối với 3 phiên bản, gồm bản MT và 2 bản AT (CKD và CBU) với mức giá 555-630 triệu đồng. Xpander Cross được phân phối duy nhất phiên bản có giá 670 triệu đồng.

Xpander là mẫu MPV dẫn đầu phân khúc suốt 12 tháng liên tiếp với doanh số ấn tượng.

Outlander là mẫu xe có chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất. Khách hàng mua 2 phiên bản 2.0 được tặng quà là vàng SJC kèm ghế da hoặc camera 360 độ. Gói quà tặng có giá trị lên đến 60 triệu đồng. Bản 2.4 tặng kèm camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng.

Khi mua mẫu bán tải Triton, khách hàng được tặng các trang bị như camera lùi, nắp thùng hoặc gói bảo hiểm vật chất.