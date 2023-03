Mitoma tiếp tục tỏa sáng

Kaoru Mitoma rõ ràng là cầu thủ châu Á đạt phong độ cao nhất hiện tại. Sau khi tỏa sáng ở bóng đá Anh, tiền đạo sinh năm 1997 tiếp tục thể hiện đẳng cấp của mình trong màu áo tuyển Nhật Bản.

Pha bật cao đánh đầu vào lưới Colombia ở ngay phút thứ 3 của trận đấu xứng đáng là một tình huống được đưa vào sách giáo khoa bóng đá.

Từ đường tạt bóng của đồng đội, ngôi sao chỉ cao 1,78 m bật cao và dừng một lúc trên không trước khi đưa bóng vào lưới mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng khiến người ta nhớ đến phong cách của Cristiano Ronaldo.

Đây cũng là bàn thắng thứ 9 của Mitoma kể từ đầu mùa, sau những màn trình diễn ấn tượng ở Ngoại hạng Anh hay FA Cup. Ngôi sao Nhật Bản chứng tỏ lý do nhiều CLB lớn của châu Âu như Arsenal, MU hay Man City đang theo đuổi mình.

Tuy nhiên, màn tỏa sáng của Mitoma không đủ để giúp Nhật Bản giành chiến thắng trước Colombia. Đại diện Nam Mỹ có trận đấu ấn tượng trên sân khách khi lội ngược dòng thành công. Hai pha lập công của Jhon Duran và Rafael Santos Borre ở các phút 33 và 61 giúp Colombia vượt qua đại diện châu Á.

Sau khi đạt thành tích ấn tượng ở World Cup 2022, tuyển Nhật Bản gây thất vọng trong cả hai trận giao hữu tháng 3. Trước đó, họ đã hòa Uruguay 1-1 trên sân nhà ở trận đấu hôm 24/3.

Còn tuyển Colombia tiếp tục có khởi đầu sáng sủa dưới thời HLV Nestor Lorenzo. Đại diện Nam Mỹ hòa Hàn Quốc 2-2 hôm 24/3.

