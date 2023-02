Mitoma sẽ mở ra chương mới cho cầu thủ Nhật Bản

Kaoru Mitoma có tiềm năng trở thành cầu thủ người Nhật Bản thành công nhất tại môi trường Ngoại hạng Anh thậm chí ở châu Âu.

Kaoru Mitoma chơi bùng nổ tại môi trường bóng đá Anh trong thời gian qua. Ảnh: Reuters.

Khi Shinji Kagawa hồi hương để trở lại thi đấu cho Cerezo Osaka vào đầu tháng này, tiền vệ 33 tuổi có thể tự hào về sự nghiệp tại châu Âu. Anh giành 2 chức vô địch Bundesliga và 1 danh hiệu Premier League, điều rất ít cầu thủ Nhật Bản làm được.

Một cầu thủ Nhật Bản hiếm hoi khác cũng từng vô địch Ngoại hạng Anh là Shinji Okazaki. Cũng không thể không kể đến Takumi Minamino, người vô địch cả Premier League, League Cup và FA Cup trong màu áo Liverpool. Điểm chung của cả 3 cầu thủ Nhật Bản kể trên là họ chưa bao giờ được xem như sao "hạng A" ở Ngoại hạng Anh.

Kagawa hay Okazaki có đóng góp trong thành công của MU hay Leicester City, nhưng họ chưa bao giờ tỏa sáng rực rỡ. Giống như nhiều đồng hương khác thi đấu tại châu Âu, các ngôi sao Nhật Bản này được xem như mẫu cầu thủ cần cù, sẵn sàng đóng vai trò "kép phụ" để giúp đội bóng chơi tốt.

Mitoma có thể đi vào một con đường khác so với các đàn anh. Ngôi sao của Brighton có đủ tiềm năng để trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu Premier League, thậm chí tỏa sáng ở Champions League.

Sự khác biệt

Jay Bothroyd, cựu cầu thủ người Anh từng có nhiều năm chơi bóng ở J1.League, khẳng định Premier League hiện tại không nhiều chân chạy cánh hay hơn Mitoma. "Cậu ấy (Mitoma) là một trong những tiền đạo cánh hay nhất Ngoại hạng Anh hiện tại", người từng chơi cho Hokkaido Consadole Sapporo chia sẻ.

Cựu tuyển thủ "Tam sư" cũng khẳng định: "Nếu người ta nói rằng Rafael Leao hay Khvicha Kvaratskhelia là những tiền đạo cánh trẻ đáng xem nhất châu Âu hiện tại, Mitoma cũng ở đẳng cấp như hai cái tên đó".

Trong suốt hai kỳ chuyển nhượng của mùa giải năm nay, người ta nói nhiều về việc Leao hay Kvaratskhelia rồi sẽ đến các CLB hàng đầu châu Âu với mức giá 100 triệu euro. Antony đến MU từ Ajax với mức giá đó, và ban lãnh đạo Shakhtar Donetsk cũng lấy cột mốc kể trên cho thương vụ Mykhaylo Mudryk. Những cầu thủ chạy cánh giỏi sẽ có giá không dưới 100 triệu euro.

"Đó là một mức giá không tưởng đối với những cầu thủ Nhật Bản. Nếu Mitoma là một người Brazil, anh ta chắc chắn sẽ còn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa", Bothroyd khẳng định. "Nếu bạn nói với tôi ngay bây giờ, ở cánh trái của Man City tôi phải chọn ai giữa Mitoma và Jack Grealish, tôi sẽ chọn Mitoma".

Nhưng bởi vì Mitoma không đến từ một lò đào tạo nổi tiếng tại châu Âu hoặc có quốc tịch Nam Mỹ, nên anh chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Đó không phải điều gì mới. Kagawa, Okazaki hay Minamino vốn chỉ được xem như những ngôi sao hạng khá, góp phần làm dày lực lượng và ngoan ngoãn nghe lời các HLV tại Premier League.

Kỳ vọng để họ trở thành những ngôi sao sáng chói tại Premier League rất thấp. Thực tế trên sân cũng chứng minh điều đó, khi Kagawa, Okazaki hay Minamino trở thành những mẫu cầu thủ Nhật Bản điển hình, thi đấu có phần khiêm tốn và mờ nhạt hơn so với các đồng nghiệp từ Nam Mỹ hay châu Âu.

"Văn hóa Nhật Bản đề cao sự khiêm tốn và xem 'kiêu ngạo' là một từ xấu", Bothroyd lý giải. "Nhưng trong bóng đá, đặc biệt ở bóng đá đỉnh cao châu Âu, bạn cần có sự kiêu ngạo để ra sân và thành công. Lịch sự và tôn trọng khi bước ra sân là điều bắt buộc trong mọi nền văn hóa. Nhưng trên sân cỏ, bạn cần phải có sự kiêu ngạo nhất định".

Tương lai sáng

Mitoma dường như có sự "kiêu ngạo" đó trong cách chơi. Bàn thắng ở phút bù giờ góp phần loại Liverpool khỏi vòng 4 FA Cup tuần trước chứng tỏ phẩm chất ngôi sao của Mitoma. Đó là pha xử lý người ta chỉ thường thấy ở những cầu thủ "hạng A". Thậm chí nhiều cổ động viên còn liên tưởng bàn của Mitoma đến những pha xử lý kỹ thuật mang thương hiệu Dennis Bergkamp.

Trước đó một tuần, Mitoma cũng sút tung lưới Leicester City bằng một pha solo đẹp mắt. Một cầu thủ Nhật Bản truyền thống thường không dám đưa ra những pha xử lý táo bạo trên sân bóng. Đặc biệt khi họ chuyển đến châu Âu thi đấu.

Không chỉ đóng góp vào lối chơi chung, Mitoma còn biết cách để lại dấu ấn với những pha xử lý xuất thần. Ảnh: Reuters.

Đó là lý do các tuyển trạch viên và những nhà quản lý đội bóng không thường chi nhiều tiền cho các cầu thủ Nhật Bản. Mitoma chỉ tiêu tốn của Brighton số tiền 2,6 triệu bảng, mức phí quá khiêm tốn nếu so với Antony hay Grealish. So về hiệu quả thi đấu trên sân, Mitoma không hề thua kém so với Antony hay Grealish, nếu không muốn nói nhỉnh hơn.

Tuyển thủ người Nhật Bản ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo sau 14 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trong khi đó, Antony mới có 3 bàn sau 11 trận, Grealish là 2 bàn và 3 kiến tạo sau 14 trận. Trung bình 187 phút, Mitoma lại ghi bàn hoặc kiến tạo ở Premier League mùa này. Grealish có tỷ lệ 477 phút/bàn hoặc kiến tạo, trong khi Antony đạt mức 237 phút/bàn hoặc kiến tạo.

Mitoma sẽ tiến xa đến đâu, đó là điều không ai có thể khẳng định. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1997 chắc chắn nằm trong số những ngôi sao đáng xem nhất Premier League hiện tại. Nếu thành công trong việc lấy Brighton làm bước đệm để chuyển sang những CLB lớn hơn, Mitoma sẽ phá vỡ định kiến về những ngôi sao Nhật Bản "khiêm tốn" tại Premier League.