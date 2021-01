Miss Hutech 2021 tìm ra chủ nhân vương miện hoa khôi

Trong đêm chung kết Miss Hutech 2021 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech), nữ sinh 20 tuổi Mai Hiếu Ngân đã vượt qua 17 thí sinh tài sắc để đăng quang ngôi vị cao nhất.

Đêm gala chung kết và trao giải Miss Hutech là cuộc tranh tài của 18 nữ sinh được chọn lựa từ hàng trăm thí sinh qua các vòng sơ khảo và bán kết. Các thí sinh đã đồng diễn mở màn đêm chung kết trên nền nhạc The Party of the God, trước khi trải qua các phần thi trang phục (thể thao, áo dài và dạ hội) để chọn ra top 10, tiếp đó là top 5 cho phần thi ứng xử.

Top 5 Miss Hutech 2021 được đánh giá cao cả về nhan sắc và tài năng.

Chung cuộc, nữ sinh 20 tuổi Mai Hiếu Ngân (sinh viên Viện Đào tạo quốc tế Hutech) đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Dù không có lợi thế chiều cao so với top 5, tân hoa khôi ghi điểm nhờ khả năng trình diễn tốt, biểu cảm đa dạng và tự tin trên sân khấu. Danh hiệu Á khôi 1 và Á khôi 2 lần lượt thuộc về thí sinh Vũ Thị Phương Chinh và Nguyễn Thị Mỹ Duyên.

Mai Hiếu Ngân đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Hutech 2021.

Tại đêm chung kết, BTC cũng đã trao các giải thưởng phụ, gồm: Người đẹp thanh lịch, Người đẹp áo dài, Người đẹp thể thao, Người đẹp thân thiện, Người đẹp thời trang, Người đẹp tài năng, Người đẹp ảnh, Thí sinh được yêu thích nhất cho các thi sinh; đồng thời trao giải Nam vương áo dài cho nam sinh đồng hành có phần thể hiện tốt nhất.

Kết quả này được lựa chọn bởi dàn giám khảo gồm GS.TS Huỳnh Văn Sơn, nhà báo Phước Lập, NTK Việt Hùng, Hoa hậu Khánh Vân, siêu mẫu Hương Ly, siêu mẫu Trương Ngọc Tình...

Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Ngọc Thảo rạng rỡ trên sân khấu Chung kết Miss Hutech 2021.

Ngoài ra, đêm chung kết Miss Hutech 2021 còn có sự xuất hiện của Á hậu Ngọc Thảo, Á khôi Du lịch Bùi Minh Anh cùng nhiều người đẹp trưởng thành từ ngôi trường này. Hoa hậu Thời trang Huyền Trân, diễn viên Nam Thư, ca sĩ Ali Hoàng Dương, Only C... cùng các khách mời khác đã góp phần đem lại không khí sôi động cho sự kiện năm nay.