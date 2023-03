MINI Countryman Untamed Edition - cảm hứng từ những chuyến phiêu lưu

Nếu bạn đang tìm một chiếc xe để phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày đồng thời khơi gợi nguồn cảm hứng cho những chuyến đi, MINI Countryman Untamed là cái tên không nên bỏ qua.

Vừa ra mắt đầu tháng 3/2023, mẫu xe MINI Countryman phiên bản Untamed nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người yêu mến dòng xe này. Không chỉ có động cơ mạnh mẽ cùng khả năng vận hành ấn tượng, phiên bản mới tạo điểm nhấn nhờ phần thiết kế nội ngoại thất tinh tế gợi những chuyến phiêu lưu và màu sắc của thiên nhiên.

Cảm hứng thiết kế từ thiên nhiên

Kể từ khi ra mắt phiên bản đầu tiên vào năm 2010, Countryman đã là chiếc crossover hạng sang cỡ nhỏ nhận được sự quan tâm của những người mê xe nói chung, những người yêu thích thương hiệu MINI nói riêng. Với phiên bản mới nhất mang tên Untamed, Countryman tiếp tục khơi gợi nguồn cảm hứng cho những người yêu thích chủ nghĩa xê dịch. Chiếc xe tạo được ấn tượng từ phần thiết ngoại thất. MINI Countryman Untamed sử dụng màu sơn Momentum Grey pha trộn giữa xám, bạc, xanh mang đến cảm hứng về thiên nhiên, cây cỏ, núi đồi và những chuyến du ngoạn.

Điểm xuyết trong đó là màu đen High-Gloss Piano Black cá tính, năng động ở viền lưới tản nhiệt, cụm đèn trước, viền đèn hậu, tay nắm cửa, ốp hông, ốp ống xả. Phần ốp hông có họa tiết được lấy cảm hứng từ phong cảnh núi non, đi kèm đó là dòng chữ “Untamed”.

Logo “Untamed” cũng liên tục xuất hiện ở các vị trí khác của xe như phần vai ghế trước, hai bên phía sau cửa, vô lăng. Ngoài ra, điểm nhấn nổi bật ở phần thân xe còn phải nhắc tới bốn sọc chéo màu Frozen Bluestone gợi nên cảm giác mạnh mẽ, tốc độ.

Phần ốp hông có có họa tiết được lấy cảm hứng từ phong cảnh núi non.

Giống phiên bản Countryman trước đó, ở phiên bản Untamed mới phần lưới tản nhiệt có các đường viền lục giác được bọc bởi khung mạ crôm. Ngoài ra, xe được trang bị mâm xe hợp kim 18 inch đa chấu; hệ thống đèn trước LED và đèn sương mù LED tiêu chuẩn.

Nội thất của MINI Countryman Untamed ấn tượng với sắc xanh lấy cảm hứng từ thiên nhiên làm màu sắc chủ đạo. Cụ thể, ghế ngồi và tay vịn cửa được phối màu xanh lá Highland Green độc quyền, được MINI thiết kế riêng cho Untamed. Ghế ngồi bọc da với các đường chỉ khâu tỉ mỉ cùng gói trang bị MINI Yours Leather Lounge giúp người ngồi có được cảm giác êm ái.

Khoang nội thất MINI Countryman Untamed được thiết kế rộng rãi ở cả phần ghế trước và sau gồm 12 màu đèn viền ấn tượng đi kèm những công nghệ hiện đại. Cụ thể, hệ thống loa Harman Kardon; bảng đồng hồ kỹ thuật số được đặt sau vô lăng trực diện tầm nhìn của người lái; MINI Visual Boost với màn hình cảm ứng 8,8 inch ấn tượng, độ phân giải cao bao gồm nhiều tính năng giải trí… Khoang hành lý rộng rãi và thoải mái chứa đồ cho những chuyến đi xa.

Ngoài ra, các hàng ghế có thể điều chỉnh điện và chỉnh được cả vị trí thắt lưng, tạo cảm giác thư thái giảm bớt mỏi lưng do phải ngồi quá lâu trong những chuyến đi hành trình dài.

Khoang lái với màu xanh Highland Green độc quyền của MINI Countryman Untamed.

Động cơ ổn định sẵn sàng chinh phục các cung đường

MINI Countryman Untamed chú trọng đến trải nghiệm của người lái với công nghệ hỗ trợ hiện đại, khả năng vận hành êm ái cùng động cơ mạnh mẽ. Xe trang bị động cơ xăng l4 TwinPower 1998 cc, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép được tinh chỉnh chính xác, mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm nhiên liệu.

Động cơ này giúp xe đạt công suất cực đại 192 mã lực tại dải vòng tua 5.000-6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại lên tới 280 Nm tại 1.350-4.600 vòng/phút.

Bên cạnh đó, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa là 226 km/h. Sức mạnh của động cơ giúp người lái có cảm giác lái ấn tượng, không chỉ trong giao thông đô thị mà còn trong những chuyến đi xa.

Ngoài ra, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, lực kéo tối đa và độ ổn định của MINI Countryman Untamed cũng được đảm bảo khi xe di chuyển trên địa hình mấp mô, gồ ghề.

MINI Countryman Untamed mang tới khả năng vận hành ổn định trên nhiều cung đường.

Về tính năng an toàn, ngoài các trang bị tiêu chuẩn như lốp an toàn, túi khí… MINI Countryman Untamed còn được tích hợp hệ thống an toàn thông minh như hệ thống dẫn đường MINI Navigation, hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh, camera lùi, hệ thống kiểm soát khoảng cách đỗ xe. Đặc biệt, tính năng cảnh báo chệch làn đường hỗ trợ đắc lực người lái trên lộ trình đã chọn ở tốc độ từ 70 đến 210km/h. Để ngăn chặn tình trạng chệch làn đường không chủ ý, hệ thống sẽ ghi lại các dấu hiệu ở mép làn đường và cảnh báo người lái nếu có nguy cơ chệch làn đường bằng cách rung lắc vô lăng.