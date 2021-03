MINI Countryman mới - crossover đa dụng dành cho gia đình

MINI Countryman là dòng xe rộng rãi bậc nhất của MINI với hàng loạt trang bị và tính năng cao cấp.

Ra mắt lần đầu tiên vào khoảng giữa năm 2020 và dự kiến sẽ xuất hiện chính thức tại Việt Nam trong tháng 3/2021, MINI Countryman nâng cấp facelift thuộc thế hệ thứ 2 được nâng cấp đáng kể về ngoại hình, đồng thời bổ sung công nghệ để gia tăng tính tiện nghi cũng như độ an toàn dành cho người dùng.

Với những thay đổi đáng giá, MINI Countryman phiên bản facelift mới nhất được xem là lựa lựa chọn phù hợp dành cho những ai tìm kiếm một chiếc xe tiện dụng dành cho gia đình, đồng thời thể hiện được phong cách riêng biệt của bản thân.

Thiết kế cá tính và thể thao

MINI Countryman mới vẫn thừa hưởng những đường nét thiết kế tổng thể từ các thế hệ trước, ấn tượng với lưới tản nhiệt hình thang đặc trưng của thương hiệu xe Anh Quốc. Phần cản trước của xe được thiết kế lại, tạo nét liền lạc với lưới tản nhiệt, gia tăng sự phóng khoáng và mạnh mẽ.

Từ phía trước, cụm đèn trước hình oval cũng là điểm tạo nên cá tính. Hệ thống chiếu sáng của xe dùng công nghệ LED toàn bộ, cho ánh sáng trắng dễ chịu, tuổi thọ đèn cao nhưng lại tiêu thụ năng lượng ít. Dải LED định vị ban ngày bao quanh giúp gia tăng tính nhận diện khi xe di chuyển trên đường.

Nóc xe được tích hợp thêm giá nóc nhằm giúp cho thân xe trở nên cứng cáp và trông sang trọng hơn. Nhìn từ bên hông, yếu tố gây ấn tượng về mặt thẩm mỹ đó chính là mâm bánh kích thước tới 18 inch.

Quan sát từ phía sau, đèn hậu LED được thiết kế họa tiết kiểu cờ anh Union Jack độc đáo, đây cũng là đặc điểm nhận diện riêng biệt của các dòng xe MINI. Bên cạnh đó, cản sau có tạo hình đầy đặn, cho cảm giác khỏe khoắn và hiện đại hơn.

Một tính năng khá thú vị và đặc trưng của các dòng xe MINI hiện đại đó chính là đèn chào mừng, chiếu logo của MINI xuống mặt đất khi người lái mở cửa. Tiện ích này giúp gia tăng cảm xúc giữa chủ nhân và chiếc xe, đồng thời giúp cho việc sử dụng xe hàng ngày trở nên thú vị và vui vẻ hơn.

Màu trắng White Silver Metallic hay xanh Sage Green Metallic là các màu mới cho ngoại thất của MINI Countryman mới. Đây là tùy chọn giúp mẫu crossover của MINI trở nên khác biệt và nổi bật trên đường phố khi không nhiều dòng xe thương mại hiện nay có màu sơn này.

Với chiều dài trục cơ sở 2.670 mm và tổng chiều dài lên tới 4.297 mm, MINI Countryman mới là dòng xe lớn nhất trong gia đình MINI. Chính sự khác biệt về thiết kế giúp cho MINI Countryman trở nên thực dụng hơn, hứa hẹn mang đến không gian rộng rãi cho hành khách bên trong và có thể vận hành ở nhiều điều kiện khác nhau, từ đô thị cho đến các cung đường dã ngoại.

Nội thất cao cấp, hiện đại

Bước vào khoang cabin, điều mà khách hàng có thể cảm nhận ngay đó chính là sự sang trọng của một chiếc SUV hạng sang, và đặc biệt là các trang bị hiện đại giúp cho xe trở nên high-tech hơn.

Nằm ngay sau vô-lăng chính là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 5 inch. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8,8 inch là nơi điều khiển mọi thông số thiết lập xe cũng như cung cấp thông tin giải trí.

Mẫu xe có nội thất sang trọng, đường nét tròn đặc trưng.

Cụm hệ thống giải trí dạng tròn là nét đặc trưng trên các dòng xe MINI nói chung, là điểm giúp cho nội thất xe trở nên trẻ trung và cá tính. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây, giúp người dùng dễ dàng kết nối điện thoại với xe để gia tăng tính liền mạch.

Đáp ứng cho nhu cầu giải trí khắt khe nhất đó chính là hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa với tổng công suất 360 watt, giúp cho những khoảnh khắc thư giãn trở nên tuyệt vời hơn.

Điểm nhấn đáng chú ý ở nội thất là hàng ghế trước được trang bị chức năng chỉnh điện, ghế lái tích hợp nhớ vị trí. Hàng ghế sau rộng rãi, ngồi thoải mái 3 người lớn, có thể điều chỉnh trượt tiến lùi 13cm để tăng thêm không gian giúp tư thế ngồi thoải mái nhất.

Khoang hành lý dung tích 450 lít và có thể mở rộng tối đa thành 1.390 lít khi gập tựa lưng hàng ghế thứ 2. Không gian rộng rãi chứa được những vật dụng to lớn hoặc hành lý dành cho cả gia đình trong các chuyến đi dài ngày.

Điều hòa tự động 2 vùng dễ dàng tinh chỉnh thông qua các núm xoay truyền thống nhưng được thiết kế tinh tế. Người lái và hành khách ở hàng ghế trước có thể lựa chọn nhiệt độ cho riêng mình. Cửa gió cho hàng ghế sau cũng sẽ giúp gia tăng thoải mái cho hành khách, bất kể điều kiện thời tiết bên ngoài.

Đèn nội thất trên xe cung cấp 12 tùy chọn màu sắc, dễ dàng thay đổi để phù hợp với tâm trạng và sở thích của người lái hoặc hành khách.

Vận hành mạnh mẽ và an toàn

Cung cấp sức mạnh MINI Countryman mới là động cơ I4 TwinPower Turbo dung tích 2.0L, cho khả năng sản sinh mức công suất tối đa 192 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 280 Nm. Sức mạnh này giúp xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 7,5 giây.

Hộp số trang bị trên xe là loại 7 cấp ly hợp kép, cho khả năng sang số nhanh và chính xác, ít hao hụt công suất hơn so với các hộp số thông thường.

MINI Countryman sở hữu động cơ mạnh mẽ, nhiều tính năng an toàn.

Hệ thống treo thích ứng cho phép người dùng điều chỉnh độ cứng/mềm tùy điều kiện vận hành. Xe có 2 chế độ lái là Thể thao và Tiết kiệm. Ở chế độ lái SPORT, hệ thống treo sẽ được thiết lập ở mức cứng, giúp xe ổn định hơn khi vận hành ở tốc độ cao hoặc khi vào cua cấp. Còn đối với chế độ MID và GREEN giảm xóc của xe sẽ tự động điều chỉnh mềm hơn, xe vận hành êm ái hơn, gia tăng khả năng tiết kiệm xăng khi di chuyển trong nội thành.

Về tính an toàn, ngoài các trang bị an toàn đã trở thành tiêu chuẩn như chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, kiểm soát hành trình Cruise Control, túi khí… xe còn được tích hợp hệ thống an toàn thông minh như hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant tích hợp camera lùi. Tiện ích này sẽ tự động điều chỉnh vô-lăng để lùi xe vào bãi song song, giúp đơn giản hóa quá trình đỗ xe.