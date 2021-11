MINI 5-Cửa - mẫu xe tiếp nối biểu tượng một thời của văn hóa đại chúng

Với MINI 5-Cửa, hãng xe Anh cho thấy họ vẫn luôn sẵn sàng đổi mới để đáp ứng thị hiếu khách hàng nhưng vẫn giữ được các đặc điểm mang tính “di sản”.

Không nhiều mẫu xe tạo được dấu ấn riêng cả về thương hiệu cũng như triết lý thiết kế như MINI.

Trình làng từ khi hãng xe Anh về Tập đoàn BMW, dòng MINI 5-Cửa có thể xem là “đứa con” sinh sau đẻ muộn của MINI. Ra đời dựa trên tính thực tế của người Đức nhưng MINI 5-Cửa vẫn giữ “hồn Anh”, những đặc trưng riêng có của thương hiệu Anh quốc.

Phần lớn người quan tâm đến ôtô đều biết đến thương hiệu MINI với những chiếc xe mang đậm tính thời trang trong thân hình vuông vức, nhỏ nhắn. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng ý tưởng tạo ra MINI đến từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu năm 1956.

Khi đó, doanh số ôtô sụt giảm nghiêm trọng do tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại châu Âu. Nhu cầu về một mẫu xe cỡ nhỏ, tiết kiệm xăng đã thôi thúc British Motor Corporation (BMC) tạo ra MINI Mark I (tên gọi khi đó là Austin Seven hay Morris Mini-Minor).

Austin và Morris là hai thương hiệu con của BMC, khi đó được giao trách nhiệm sản xuất MINI. Với kiểu dáng vuông vức đi kèm màu cam khá lạ mắt ở thời điểm đó, MINI nhanh chóng đón nhận biệt danh The Orange Box hay Chiếc hộp màu cam.

Sau khi ra mắt không lâu, MINI được bình chọn là biểu tượng văn hóa đại chúng Anh ở thập niêm 1960. Thương hiệu xe này xuất hiện trong vô số tác phẩm phim truyền hình, điện ảnh và gắn liền tên tuổi của nhiều nhân vật nổi tiếng.

Mẫu xe nhỏ nhắn được sử dụng bởi cả 4 thành viên trong nhóm nhạc huyền thoại The Beatles, huyền thoại âm nhạc David Bowie hay những biểu tượng thời trang của Anh như Twiggy, Mary Quant.

Chiếc MINI Cooper và Cooper S còn xuất hiện trong loạt phim điện ảnh của Anh thập niên đó như A Shot in the Dark (1964), Magical Mystery Tour (1967), Vive le Sport và The Italian Job (1969).

Thế hệ 9X trở về trước tại Việt Nam cũng chắc chắn không xa lạ với hình ảnh chiếc MINI Cooper 1000 Mark II đời 1976 nhỏ nhắn đồng hành cùng Mr. Bean trong series phim hài cùng tên.

Tất cả đưa MINI trở thành cái tên đứng thứ 2 trong danh sách những mẫu xe có sức ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20 vào năm 1999.

Suốt từ năm 1959 đến 2000, MINI gần như không thay đổi nhiều về kiểu dáng, vẫn là “chiếc hộp” với đèn pha tròn và lưới tản nhiệt đặc trưng. Nếu chỉ với những đặc điểm trên, có lẽ MINI đã không nổi danh toàn cầu như hiện nay. Bước ngoặt diễn ra vào năm 1997 khi chiếc MINI Conept - mẫu xe thay thế cho MINI cổ điển - ra mắt tại triển lãm Frankfurt.

Năm 2000, MINI về “cùng nhà” BMW và bản thương mại của MINI Concept ra đời. Tên gọi MINI Hatch đã phần nào nói lên thay đổi của dòng xe này so với thế hệ cổ điển trước đó. Từ đây, những chiếc MINI bất kể dòng nào cũng đều có cửa sau như chiếc hatchback (3 cửa và 5 cửa) hay mẫu Clubman với 6 cửa độc đáo.

Trong đó, phổ biến và thực dụng nhất vẫn là mẫu MINI 5-Cửa và sau này, MINI 5-Cửa trở thành một dòng xe của thương hiệu Anh quốc.

Với MINI 5-Cửa, hãng xe Anh quốc đã tạo ra mẫu xe đáp ứng được 2 yếu tố là bản sắc và thực dụng. Nói một cách dễ hiểu, MINI 5-Cửa là mẫu xe đẹp có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, không phải chỉ để dạo phố.

Sau bao năm tháng, dù có thêm biến thể 5 hay 6 cửa, MINI vẫn giữ được những đặc điểm mang tính di sản như kiểu dáng, cặp đèn pha tròn, lưới tản nhiệt.

Lần đầu bước vào showroom MINI, tôi đi tìm bằng được chiếc Cooper vì với tôi, nhắc đến đến MINI là phải đi kèm với Cooper. Đập vào mắt tôi là chiếc MINI Cooper S 5-Cửa màu cam đi kèm 2 sọc màu đen trên nắp ca-pô nổi bật.

Khoan nói đến thiết kế, chỉ riêng màu sắc của MINI Cooper S 5-Cửa đã làm tôi mê mẩn. Tương tự các thế hệ MINI trong quá khứ, dòng xe MINI hiện đại vẫn đi kèm những màu trẻ trung, thời trang như cam, xanh da trời, xanh quân đội (British Green), màu trắng ngà.

Được xem là bản thấp hơn của Cooper S, MINI One 5-Cửa khác biệt đôi chút khi không có sọc trang trí trên nắp ca-pô, mâm nhỏ hơn. Tuy nhiên, phiên bản này vẫn khá “chất chơi” với hình cờ Anh trên mui xe và ốp kính chiếu hậu.

Nếu chiếc MINI 5-Cửa xuất hiện trên đường, bạn sẽ không thể nhầm lẫn mẫu xe này với thương hiệu nào khác. Cả Cooper S 5-Cửa và One 5-Cửa vẫn giữ lại hầu hết đặc điểm gọi là di sản của MINI như kiểu dáng "dạng hộp", cặp đèn tròn, lưới tản nhiệt hình thang ngược hay nắp ca-pô dạng vỏ sò.

Vẫn là kiểu dáng như chiếc hộp nhưng các đường nét của MINI 5-Cửa được bo tròn nhiều hơn. Các đường cong, bo tròn xuất hiện trên nhiều chi tiết ngoại thất như đèn trước, gương chiếu hậu, đèn sương mù, hốc tay nắm cửa, ống xả...

Bên cạnh các chi tiết nhận diện riêng, dòng xe này cũng có những thay đổi để đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Nổi bật nhất là cụm đèn hậu với họa tiết 3D lấy cảm hứng từ Union Jack - lá cờ của Vương quốc Anh. Chi tiết này vừa giúp xe trở nên nổi bật, vừa là đặc điểm nhận diện từ phía sau.

Với nhiều người, MINI là thương hiệu xe thời trang và khách hàng mua MINI phải là những người có gu. Vì lẽ đó, MINI mang mác “xe chơi” chứ không phải mẫu xe dành cho gia đình. MINI 5-Cửa ra đời để xóa bỏ định kiến này.

Bên cạnh vẻ đẹp, tính thực dụng cũng là yếu tố không thể không nhắc đến của MINI 5-Cửa. Mang yếu tố xe gia đình nhiều hơn là "xe chơi", không vì thế mà MINI 5-Cửa mất đi nét đặc trưng của MINI vốn đã tồn tại hơn 60 năm qua.

Hiệu ứng thị giác của MINI làm chúng ta cảm thấy lo lắng về không gian bên trong xe. Thực tế thì mẫu xe này đã đánh lừa mọi người, trong đó có tôi. Hàng ghế trước và hàng ghế sau của xe khá rộng rãi so với vóc dáng trung bình của người Việt. Khi bước vào bên trong xe, tôi khá thoải mái khi xoay xở cả ở ghế lái, ghế phụ và đương nhiên cả hàng ghế sau.

Bên cạnh đó, cốp xe của MINI 5-Cửa có dung tích 278 lít và tăng lên 941 lít khi gập hàng ghế sau. Nhờ đó, sức chứa khoang hành lý trên MINI 5-Cửa lớn hơn 30% so với MINI 3-Cửa. Với khoang hành lý này, gia đình nhỏ 4 người có thể chứa đủ đồ cho hành trình nhỏ 1-2 ngày.

Tương tự ngoại thất, phần lớn chi tiết trong nội thất đều mang hình tròn. Hãng xe Anh đã khéo léo khi chia bố cục nội thất thành từng cụm như vô-lăng, bảng điều khiển, cần số... Cách bố trí này mang đến sự gọn gàng, đơn giản cho xe, qua đó giúp người ngồi trong xe cảm thấy thoải mái hơn.

Nếu muốn thư giãn, đèn nội thất 12 màu và tùy chọn hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa cùng bộ ghế bọc da Chester sẽ thỏa mãn bạn.

Cả MINI One 5-Cửa và MINI Cooper S 5-Cửa đều có đầy đủ tiện nghi như màn hình giải trí trung tâm 6,5 inch với viền LED, điều hòa tự động 2 vùng, ghế trước kiểu thể thao, ghế hành khách trước chỉnh được độ cao, vô-lăng thể thao hay tính năng kiểm soát hành trình.

MINI One 5-Cửa được trang bị động cơ 3 xi-lanh tăng áp 1.5L, cho ra công suất 102 mã lực, mô-men xoắn 190 Nm - sức mạnh tương đương các mẫu xe gia đình 7 chỗ tại Việt Nam. Rõ ràng, với kích thước nhỏ hơn, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước, MINI One 5-Cửa cho cảm giác lái nhanh nhạy, thú vị hơn.

Nếu cảm thấy động cơ của MINI One 5-Cửa chưa đủ mạnh, bạn có thể đổi mục tiêu sang MINI Cooper S 5-Cửa. Khi nhắc đến MINI Cooper là nhắc đến cảm giác lái go-kart đặc trưng. Xe sử dụng động cơ tăng áp cuộn kép 4 xy-lanh 2.0L, sản sinh công suất 192 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp, hệ dẫn động cầu trước.

Ngoài việc mạnh hơn MINI One đến 90 mã lực, Cooper S 5-Cửa còn đi kèm hệ thống hỗ trợ vào cua Performance Control và lẫy chuyển số, mang đến cho bạn trải nghiệm lái tương tự những chiếc xe đua go-kart thực thụ. Cảm giác lái go-kart sẽ trở nên chân thật hơn với bộ ghế thể thao kiểu ôm lưng, trọng tâm thấp.

Sở hữu sức mạnh của chiếc sedan BMW 3-Series gói gọn trong thân hình nhỏ bé, MINI Cooper S 5-Cửa sẽ cho bạn cảm giác dính ghế khi chuyển sang chế độ Sport.

Lanh lẹ trên phố, lao đi trên đường trường đi kèm những pha đánh lái mượt mà là cảm giác lái mà MINI muốn khách hàng trải nghiệm trên chiếc Cooper S 5-Cửa.