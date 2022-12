Minh Tú, Gonzo, 16 Typh tham gia chuỗi sự kiện về uống có trách nhiệm

Mở đầu chương trình là những tiểu phẩm hài độc thoại của Quốc Khánh và Phương Nam. Thông qua những câu chuyện vui nhộn như “Vui thôi đừng vui quá”, “Bớt no say hãy say no”, các diễn viên của Sài Gòn Tếu đã khéo léo lồng ghép và lan tỏa thông điệp “Uống có trách nhiệm” đến người trẻ.