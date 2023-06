Minh Tú bị flycam đập vào mặt, khâu hơn 10 mũi

Minh Tú bị flycam đập vào mặt trong quá trình quay hình. Vụ tai nạn khiến cằm của cô rách khoảng 5 cm và khâu hơn 10 mũi.

Mới đây, Minh Tú xuất hiện trên chương trình Người ấy là ai với vết thương khá lớn ở cằm và phải dán băng y tế. Chia sẻ với Tri thức trực tuyến hôm 19/6, Minh Tú cho biết cô gặp sự cố khi bị máy quay flycam đập vào cằm.

Tai nạn khiến Minh Tú chảy nhiều máu và cằm rách khoảng 5 cm. Ê-kíp chương trình đưa cô vào bệnh viện để kịp thời sơ cứu và khâu vết thương hơn 10 mũi. Sau đó, Minh Tú về TP.HCM và được xử lý vết thương chuyên sâu để tránh tối đa nguy cơ hình thành sẹo.

“Ngay sau khi gặp sự cố, Minh Tú phải hủy những show đã ký trước đó vì không thể trang điểm do vết thương lớn. Băng lại cũng không được vì sẽ ảnh hưởng tới quá trình lành vết thương. Vụ việc ảnh hưởng nhiều tới công việc của bản thân”, Minh Tú chia sẻ.

Minh Tú nói sau gần một tuần, vết thương bắt đầu liền da và có thể che một phần bằng băng y tế. Do đó, Minh Tú có thể đến trường quay làm việc và ghi hình chương trình Người ấy là ai 2023. Đó cũng lý do Minh Tú có vết thương ở cằm lúc chương trình phát sóng.

Minh Tú phải khâu hơn 10 mũi.

“Tôi không chia sẻ về sự cố này trước đó, nên khi lên sóng chương trình đã nhận rất nhiều sự quan tâm và thăm hỏi của mọi người. Tôi xin cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho mình. Hiện, sức khỏe của Minh Tú bình thường. Tuy nhiên, sau khi ghi hình 6 tập tiếp theo của Người ấy là ai, tôi có chuyến công tác tại châu Âu. Do đó, việc ăn uống kiêng khem để vết thương không để lại sẹo cũng khá khó khăn. Hiện vết thương lành 90%, nên Minh Tú cũng không quá lo lắng như lúc đầu”, cô nói.

Minh Tú sinh năm 1991, được biết tới sau khi giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào top 10. Minh Tú cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017.

Cô còn là giám khảo khách mời trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô cũng diễn xuất trong một số phim và là người huấn luyện cho Đỗ Thị Hà phần catwalk trước khi hoa hậu lên đường sang Puerto Rico dự thi Miss World 2021 hay Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International.