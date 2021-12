Minh tinh 'The Crown' cảm thấy bị lợi dụng khi quay cảnh nhạy cảm

Vai diễn mới của Claire Foy là nhân vật có thật từng làm dậy sóng truyền thông Anh bởi những bức ảnh tai tiếng.

Tham gia chương trình Radio 4 của BBC, Claire Foy nói về cảnh nóng trong phim mới A Very British Scandal: "Trải nghiệm này rất khó khăn. Về cơ bạn, bạn sẽ cảm thấy bị lợi dụng khi là phụ nữ và phải thực hiện hành vi giường chiếu giả trên màn ảnh".

Theo Fox News, trong tác phẩm mới, ngôi sao sinh năm 1984 thủ vai Margaret Campbell - Nữ công tước xứ Argyll từng bị chỉ trích "bẩn thỉu" sau khi những bức ảnh khiêu dâm của bà bị đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Bộ phim A Very British Scandal xoay quanh vụ ly hôn tai tiếng của Margaret Campbell và Công tước xứ Argyll hồi năm 1963.

Claire Foy tham gia buổi giao lưu trong chương trình của BBC. Ảnh: Fox News.

"Tôi không thể không tin mình bị bóc lột. Đoàn phim cố gắng để tôi thoải mái nhất, nhưng không may, tôi vẫn cảm thấy như vậy", Foy phát biểu. Nữ diễn viên cũng thẳng thắn bày tỏ bức xúc khi nhiều người cho rằng thật đáng xấu hổ nếu phụ nữ cởi mở vấn đề tình dục trên truyền thông.

"Tôi ghét cụm từ slut-shaming (đổ lỗi dâm đãng, buộc tội dâm đãng), tôi cực kỳ ghét nghe đến nó. Tại sao phụ nữ luôn bị đánh giá không đứng đắn khi bàn đến vấn đề này?", nữ diễn viên nói.

Claire Foy thuộc lứa diễn viên thực lực của Anh quốc. Từ nữ hoàng trên màn ảnh nhỏ qua series The Crown, cô lột xác ngoạn mục khi lấn sân điện ảnh. Tạo hình biến hóa và cách biểu cảm đa dạng của Foy được khen ngợi qua Unsane, First Man, và đặc biệt là vai chính Lisbeth Salander trong The Girl in the Spider's Web (Cô gái trong lưới nhện ảo).

Trong sự nghiệp, Foy được đề cử giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc và giải thưởng truyền hình phê bình cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc của thể loại mini series.