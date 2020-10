Minh tinh Sophia Loren tái xuất màn bạc sau 10 năm

Biểu tượng nhan sắc Italy có lần thứ ba hợp tác với con trai là nhà làm phim Edoardo Ponti qua tác phẩm điện ảnh “The Life Ahead”.

Theo Vanity Fair, vai diễn trong The Life Ahead đánh dấu sự trở lại của Sophia Loren sau gần 10 năm vắng bóng trên màn ảnh. Bà vào vai Madame Rosa - một người phụ nữ Do Thái từng làm gái mại dâm còn sống sót sau thảm họa diệt chủng thời Thế chiến II. Về già, bà nuôi dạy con cái của những người làm nghề bán hoa.

Trong trailer đầu tiên của bộ phim, khán giả thấy bà nhận nuôi cậu bé 12 tuổi tên Momo. Họ gặp nhau khi Momo tìm cách ăn cắp chân nến của Rosa.

Ở tuổi 86, Sophia Loren quyết định tái xuất trong bộ phim do con trai mình thực hiện. Ảnh: Deadline.

The Life Ahead được thực hiện dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Pháp Romain Gary. Trước đó, tác phẩm từng có lần bước lên màn ảnh qua Madame Rosa (1977).

Sophia Loren chia sẻ: “Tôi rất hâm mộ tác phẩm của Romain Gary. Bà ấy là một trong những nhân vật vĩ đại của của nền văn học thế giới. Tôi lập tức đồng ý khi con trai gợi ý tham gia diễn xuất. Nội dung trong truyện vừa hài hước, vừa đau lòng khi xoay quanh mối quan hệ giữa hai nhân vật khác biệt về tôn giáo, chủng tộc, tuổi tác lẫn văn hóa”.

“Thật lòng mà nói, tôi rất thích nhân vật Rosa. Bà ấy lúc mạnh mẽ, lúc mong manh và có chút bất cần. Những hành động của Rosa khiến tôi nhớ đến mẹ mình. Trong lúc quay, Ibrahima Gueye là cậu bé tuyệt vời. Còn nhỏ tuổi, nhưng cháu rất chăm chỉ, can đảm và thật sự có tài. Ibrahima là người bạn diễn tuyệt vời”, bà nói thêm.

Sophia Loren và con trai Edoardo Ponti. Ảnh: Vanity Fair.

Kể về quá trình cộng tác với con trai, Sophia Loren cho biết: “Con trai mang lại cho tôi nhiều năng lượng tích cực và cảm giác an toàn. Được làm việc với một người hiểu rõ bạn thật giống như một món quà. Tôi trân trọng điều đó cả với tư cách là một diễn viên lẫn một người mẹ”.

The Life Ahead do Edoardo Ponti - con trai Sophia Loren - làm đạo diễn kiêm biên kịch. Đây là lần kết hợp thứ ba giữa hai mẹ con sau Between Strangers (2002) và phim ngắn Human Voice (2014).

Theo kế hoạch, phim sẽ được phát hành trực tuyến vào trung tuần tháng 11 tới.