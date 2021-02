Minh tinh 'Quý cô lừa đảo' mặc đồ bó sát sau khi giảm 30 kg

Rebel Wilson đã tập luyện chăm chỉ và ăn kiêng theo chế độ của chuyên gia dinh dưỡng để giảm 30 kg trong vòng một năm.

Trên Instagram, Rebel Wilson đăng ảnh mặc đồ da bó sát để khoe thành tích giảm 30 kg trong vòng một năm. Hiện tại, nữ diễn viên đã tự tin hơn về ngoại hình. "Tôi say mê bộ catsuit này", cô viết.

Rebel Wilson tự tin với ngoại hình hiện tại và vẫn chăm chỉ tập luyện để giảm cân hơn. Ảnh: Instagram NV.

Theo The Sun, ngôi sao The Hustle đã trải qua 365 ngày vất vả tập luyện cùng Gunnar Peterson - huấn luyện viên nổi tiếng từng hợp tác với gia đình Kardashian và tài tử The Rock.

Mỗi tuần, Rebel Wilson phải tập từ 5-6 buổi và đảm bảo đốt mỡ nhanh. Sau khi làm nóng tay chân, diễn viên người Australia sẽ bắt đầu nâng bánh xe, boxing, squat, nhảy dây, nâng tạ, plank... Cô còn chạy bộ và di chuyển 10.000 bước/ngày.

Quá trình giảm cân vô cùng khắc nghiệt đã khiến Wilson mệt mỏi nhưng cô không bỏ cuộc.

Wilson chia sẻ: "Ngay cả khi bạn kiệt sức, hãy 'bò' về phía trước. Có những ngày tôi chỉ muốn bỏ cuộc, tôi hiểu được sự mệt mỏi của các bạn. Hãy tin tôi đi, nếu cố gắng, thành quả sẽ rất xứng đáng".

Ngoài tập gym, Wilson cho rằng chế độ dinh dưỡng cũng vô cùng quan trọng. Cô áp dụng phương pháp ăn kiêng Mayr Method - ăn chậm, nhai kỹ, loại bỏ thói quen ăn vặt, giảm lượng đường và sữa nạp vào cơ thể, thay vào đó là rau xanh và trái cây. Bên cạnh đó, cô uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày để thanh lọc.

Rebel Wilson gọi 2020 là "năm sức khỏe" khi có sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình. Cô nói Adele, anh em nhà Chris và Liam Hemsworth đã truyền động lực lớn cho cô giảm cân.

Rebel Wilson đã giảm 30 kg trong vòng một năm. Ảnh: Instagram NV.

Đầu tháng 2, Rebel Wilson tự nhận mình là "cô gái độc thân" và ngầm xác nhận đã chia tay doanh nhân Jacob Busch sau gần một năm hẹn hò.

"Jacob là chàng trai tuyệt vời nhưng không thể gắn bó lâu dài với Wilson. Anh là người đầu tiên làm cho cô ấy hạnh phúc, người luôn tươi cười bởi sự hài hước của Rebel", một người bạn của nữ diễn viên chia sẻ.

Jacob Busch nhỏ hơn Wilson 11 năm. Anh ga lăng và chăm sóc bạn gái nhiệt tình trong thời gian còn yêu nhau.