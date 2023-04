Minh tinh 'Mission: Impossible' đính hôn

Ngày 21/4, minh tinh Hayley Atwell và bạn trai Ned Wolfgang Kelly thông báo đính hôn. Trên trang cá nhân, cô đăng ảnh khoe nhẫn ở ngón áp út trong lúc đang quấn quýt nửa kia. Đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc đến đôi uyên ương.

Theo The Sun, Atwell và nhà sản xuất âm nhạc điển trai quyết định đính hôn sau 9 tháng yêu nhau. Cặp sao công khai tình cảm vào tháng 7 năm ngoái khi đi chơi ở Disneyland (California, Mỹ).

Trước đó, họ không có quá nhiều cơ hội tìm hiểu người kia. Chỉ mới qua lại thời gian ngắn nhưng Atwell và Wolfgang Kelly cảm thấy rất thân thiết.

Chồng sắp cưới của Atwell sinh năm 1982, hoạt động nghệ thuật nhưng không quá nổi tiếng. Wolfgang Kelly được khen xứng đôi với nữ diễn viên. Trên Instagram, nam nhạc sĩ miêu tả bản thân "không ăn thịt động vật, không uống rượu và không đụng vào ma túy trong hơn một thập kỷ".

Trước khi phải lòng Wolfgang Kelly, Atwell hẹn hò siêu sao Tom Cruise trong quá trình đóng chung phim Mission: Impossible 7 vào cuối năm 2020. Họ không công bố tin vui trên truyền thông, song paparazzi vẫn bắt gặp bộ đôi có những cử chỉ thân mật, sánh đôi chốn công cộng.

Atwell và Cruise từng chia tay rồi tái hợp. Tài tử chính thức đường ai nấy đi với người đẹp nóng bỏng chỉ sau vài tuần Atwell đến chúc mừng anh tại buổi ra mắt phim Top Gun: Maverick ở Anh vào năm 2022.

Hayley Atwell sinh năm 1982, mang hai dòng máu Anh và Mỹ. Cô vốn không phải gương mặt lạ của người yêu điện ảnh. Khi chưa đóng Mission: Impossible 7, cô từng là người tình màn ảnh của Chris Evans trong loạt bom tấn mang thương hiệu Marvel. Trong các phim, Atwell thủ vai nữ cảnh sát quyết liệt Peggy Carter đồng thời là bạn gái của Đại úy Mỹ.

