Minh tinh Helen Mirren hóa phản diện trong ‘Shazam 2’

Nữ diễn viên Helen Mirren xác nhận góp mặt trong “Shazam! Fury of the Gods thuộc DCEU”. Bà dự kiến thủ vai một trong những ác nhân huyền thoại truyện tranh DC.

The Hollywood Reporter đưa tin Helen Mirren được chọn thủ vai một trong các phản diện của Shazam! Fury of the Gods. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar dự kiến thể hiện Hespera - con gái của thần Atlas.

Nữ diễn viên Helen Mirren sở hữu gia tài sự nghiệp đồ sộ và nhiều giải thưởng điện ảnh. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, hồi tháng 2, diễn viên Rachel Zegler được chọn vào vai một nhân vật quan trọng chưa tiết lộ danh tính trong Shazam! Fury of the Gods. Zegler là tân binh 16 tuổi, nổi tiếng sau khi được chọn vào vai Maria trong bộ phim West Side Story của Steven Spielberg.

Năm 2020, The Illuminerdi từng đưa tin Shazam! Fury of the Gods sẽ có sự góp mặt của ít nhất ba nhân vật phản diện. Nhóm tạm được gọi bằng tên “Các chị em”. Trang tin cũng tiết lộ họ gồm ba người, với cách biệt lớn trong tuổi tác. Người lớn nhất trong số này ở độ tuổi ngũ tuần hoặc lục tuần, còn người trẻ nhất mới 17.

Mô tả trên tình cờ phù hợp với cả Helen Mirren lẫn Rachel Zegler. Minh tinh năm nay 76 tuổi, còn Zegler tròn 20 tại thời điểm xuất hiện thông tin cô góp mặt trong Shazam! Fury of the Gods. The Illuminerdi cũng dự đoán một số cái tên như Halle Berry hay Eva Green để minh họa cho nhân vật còn lại của bộ ba.

Kết hợp thông tin Helen Mirren thủ vai Hespera và tin tức từ The Illuminerdi, có thể kết luận bà, Zegler và một gương mặt chưa công bố, sẽ vào vai ba chị em Hesperides. Trong phần lớn các dị bản của thần thoại, chị em Hesperides đều là con gái của thần Atlas.

Phù thủy Shazam từng dẹp yên Three Faces of Evil trong truyện tranh. Ảnh: DC Comics.

Năm 2020, Screen Rant từng đưa ra giả thiết ba nữ diễn viên sẽ vào vai phiên bản hiện đại của Three Faces of Evil. Trong nguyên tác truyện tranh, nhóm nhân vật thường xuất hiện dưới dạng một con rồng có ba cái đầu tượng trưng cho Terror (Kinh hoàng), Sin (Tội lỗi) và Wickedness (Xấu xa).

Three Faces of Evil là những kẻ thù xa xưa của Shazam. Vị phù thủy tối cao đã cầm tù chúng giữa những phiến đá vĩnh cửu. Giả thiết này sẽ hợp lý việc cậu nhóc Batson phải đương đầu với ba vị nữ thần.

Shazam! Fury of the Gods do David F. Sandberg làm đạo diễn. Phim có sự góp mặt của Zachary Levi trong vai Shazam và Asher Angel thủ vai Billy Batson.

Tác phẩm dự kiến ra rạp trong năm 2023.