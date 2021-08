Minh tinh hạng A Nhật Bản ê chề vì ngoại tình, ly hôn chồng sau 16 năm

Shinohara Ryoko tránh trả lời phỏng vấn về quan hệ giữa cô và ca sĩ Hàn Quốc Kim Kwang Soo. Khán giả chê cười cô vì "cắm sừng" chồng để ngoại tình với người đàn ông trẻ tuổi.

Ngày 25/7, minh tinh Nhật Bản Shinohara Ryoko tuyên bố ly hôn với chồng là Ichimura Masako sau 16 năm chung sống. Vụ ly hôn trở nên ồn ào hơn khi truyền thông tiết lộ Shinohara Ryoko bỏ người chồng hơn 24 tuổi để chung sống với người tình trẻ.

Chuyện tình cảm của Shinohara và nam ca sĩ người Hàn Quốc đã bắt đầu trước khi cô hoàn thành thủ tục ly hôn. Hay nói cách khác, nữ diễn viên đã ngoại tình, phản bội chồng. Vụ việc khiến báo chí và khán giả xứ hoa anh đào xôn xao, bởi trước tới nay Shinohara Ryoko luôn được nhớ đến với hình ảnh một ngôi sao có tính cách và lối sống chuẩn mực.

Shinohara Ryoko gây chú ý khi bị tố ly hôn chồng để ngoại tình với trai trẻ.

Gia tài nghệ thuật khổng lồ

Shinohara Ryoko sinh năm 1973, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình High Speed ​​Team Turbo Company. Khi được mời đóng phim, Shinohara chỉ là nhân viên làm việc bán thời gian tại một nhà hàng sushi. Vẻ đẹp của cô đã thu hút sự chú ý của đạo diễn.

Tháng 6/1990, một năm sau khi gia nhập ngành giải trí, Shinohara một lần nữa ra mắt với vai trò ca sĩ. Cô vượt qua buổi thi tuyển, được chọn làm thành viên nhóm nhạc thần tượng Tokyo Dance Doll. Nhờ chăm chỉ biểu diễn trên sóng truyền hình, nữ diễn viên 48 tuổi bắt đầu nổi tiếng.

Tháng 7/1994, Shinohara Ryoko được trao cơ hội thể hiện bài hát chủ đề Love Heartache and Strong của phim hoạt hình nổi tiếng Street Fighter II. Ca khúc bán được 2 triệu bản, giúp Shinohara trở thành ngôi sao mới của thị trường âm nhạc. Thừa thắng xông lên, cô phát hành tiếp album solo, sau đó tuyên bố rời nhóm Tokyo Dance Dolls.

Nữ diễn viên 48 tuổi xuất thân là ca sĩ thần tượng.

Liên tục đóng phim từ năm 1989, nhưng phải tới năm 2003, nữ diễn viên mới nhận được vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp. Màn thể hiện hài hước, độc đáo của cô trong My Magical Wife một lần nữa thu hút sự chú ý của khán giả đại chúng. Tiếp đó, vai chính bị tự kỷ trong Walk with Light giúp Shinohara được công nhận là diễn viên thực lực.

Ngôi sao 48 tuổi được xem là một trong những nữ hoàng rating của truyền hình Nhật Bản. Shinohara từng đóng vai một đặc công tinh thông 18 loại võ nghệ trong Queen of Dispatch (2007), vượt mốc rating 20% - cột mốc rating hiếm khi đạt được trên Nippon TV. Nữ diễn viên có đến hai bộ phim có rating trên 20%.

Sau 30 năm, xuất thân từ nghề ca sĩ, Shinohara đã vươn lên thành ngôi sao hàng đầu của ngành điện ảnh Nhật Bản. Cô tham gia 59 tác phẩm cả điện ảnh và truyền hình, trong đó có nhiều phim nổi tiếng khắp châu Á như One Piece Film Z, Sakura Guardian in the North, Sunny: Our Hearts Beat Together (bản Nhật của Tháng năm rực rỡ)...

Với năng lực diễn xuất được giới chuyên môn đánh giá cao, Shinohara đã 7 lần giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại các lễ trao giải truyền hình, mang về bốn giải thưởng do Học viện Hí kịch Nhật Bản trao tặng. Cô còn là chủ nhân của giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Viện Hàn lâm Nghệ thuật Nhật Bản lần thứ 41 cùng nhiều giải thưởng danh giá khác, chẳng hạn Giải văn hóa Foundation Award dành cho phim truyền hình.

Bị chê cười vì mối tình ngoài luồng với trai trẻ

Đời tư của Shinohara Ryoko cũng là chủ đề được khán giả quan tâm. Ngôi sao 48 tuổi lớn lên trong gia đình thiếu vắng tình thương của người mẹ, mẹ nữ diễn viên qua đời trong vụ tai nạn xe khi cô mới lên 2 tuổi. Từ đó, bố nữ diễn viên một mình nuôi dạy Shinohara và anh trai, chị gái cô.

Shinohara kết hôn với với nam diễn viên hơn 24 tuổi Masamaki Ichimura vào năm 2005. Tuy nhiên, hai người không tổ chức tiệc cưới. Phải tới năm 2010, khi nhận tin cha bị bệnh nặng, Shinohara mới gấp rút tổ chức một buổi tiệc kín để cha chứng kiến. Ba ngày sau bữa tiệc, cha nữ diễn viên qua đời.

Minh tinh Nhật Bản kết hôn với người chồng hơn 24 tuổi vào năm 2005.

Câu chuyện về tình yêu và gia đình của Shinohara nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ. Nữ diễn viên được khen có mái ấm gia đình hạnh phúc và tính cách tốt. Tờ Bunshun tiết lộ Shinohara luôn được lòng giới báo chí vì cô không bao giờ từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi phỏng vấn nào.

"Cô ấy không bao giờ né tránh giới truyền thông, luôn trả lời các câu hỏi mà không bao giờ tỏ ra khó chịu, cau có. Ngay cả khi bạn cho rằng cô ấy sẽ bỏ qua câu hỏi nào đó, Shinohara Ryoko vẫn sẽ dừng lại và trả lời trọn vẹn những gì bạn muốn biết", Bunshun viết về nữ diễn viên.

Tuy nhiên, khi lùm xùm ngoại tình với trai trẻ người Hàn nổ ra, Shinohara Ryoko khiến ấn tượng trên bị sứt mẻ một cách nghiêm trọng khi cô từ chối nói thẳng về mối quan hệ của mình. Cả nữ diễn viên và nam ca sĩ người Hàn đều trả lời rằng hai người là bạn, sau đó né tránh phóng viên.

"Nhiều tạp chí đã có thông tin về việc Shinohara sống chung với Kim Kwang Soo, không chỉ Bunshun. Họ khó lòng chụp được bằng chứng, dù đã trông thấy Shinohara ra vào căn hộ chung cư của Kwang Soo", Yahoo Japan viết về vụ việc.

Ngoài ra, trang này cũng tiết lộ Shinohra và Kim Kwang Soo cùng đeo một đôi lắc tình nhân ở chân trái. Cặp lắc chân này được cho là có ý biểu thị "tôi đã có người yêu" và "tôi đã đính hôn".

"Tuy không đưa ra được một bức ảnh bằng chứng cụ thể nào, Bunshun chỉ có thể trông đợi khi nào Shinohara sẵn lòng chia sẻ. Họ quyết định đặt lịch phỏng vấn hai người", Yahoo Japan viết.

Việc Shinohara Ryoko giữ thái độ trốn tránh, chỉ lên tiếng một cách mập mờ, về vụ lùm xùm khiến khán giả càng tin chắc cô đã "cắm sừng" chồng để ngoại tình trai trẻ. Danh tiếng gây dựng hơn 30 năm của nữ diễn viên đang lung lay trước những lời chê cười của khán giả.