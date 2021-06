Minh tinh 'Gone Girl' qua đời vì tai nạn

Lisa Banes qua đời ở tuổi 66, sau 10 ngày nhập viện vì tai nạn giao thông.

Ngày 15/6, The Independent đưa tin khi đi bộ qua ngã tư giao giữa đại lộ Amsterdam với đường West 64th ở Upper West Side (New York, Mỹ), Lisa Banes - diễn viên Gone Girl - đã bị xe tay ga vượt đèn đỏ đâm phải. Cú tông mạnh khiến bà ngã khỏi lối dành cho người đi bộ.

Sở cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra từ hôm 4/6. Lái xe gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lisa Banes được đưa đến bệnh viện Mount Sinai Morningside trong tình trạng bị chấn thương sọ não. Bà đã không qua khỏi sau 10 ngày chữa trị.



David Williams, quản lý của Banes, nói trong một tuyên bố: "Chúng tôi rất đau lòng trước sự ra đi đầy bi kịch của Lisa. Bà là người phụ nữ nhân hậu, rộng lượng và luôn tận tâm với công việc của mình, dù là trên sân khấu hay trước ống kính, đối với bạn đời, gia đình và bạn bè. Thật may mắn khi được gặp Lisa".

Lisa Banes qua đời sau tai nạn. Ảnh: The Independent.

Trên Twitter, Kathryn Kranhold - bạn đời của nữ diễn viên - bày tỏ nỗi buồn bã: "Lisa của tôi. Lisa là ánh sáng trong đời tôi. Lisa ra đi là mất mát to lớn của gia đình chúng tôi".

Tin sốc này khiến đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ minh tinh nước Mỹ xót xa. Nam diễn viên Seth MacFarlane tweet: "Tôi đã may mắn làm việc với bà ấy trong The Orville hồi năm ngoái. Chia buồn với gia đình Lisa. Đây là mất mát quá to lớn".

Lisa Banes sinh năm 1955, là người Ohio, Mỹ. Bà nổi tiếng với vai chính Marybeth Elliott đóng cùng Ben Affleck và Rosamund Pike trong Gone Girl - bộ phim kinh dị năm 2014 dựa trên tiểu thuyết của Gillian Flynn.

Bà cũng xuất hiện cùng Tom Cruise trong tác phẩm năm 1988, Cocktail, và trong loạt phim truyền hình Nashville và Masters of Sex.