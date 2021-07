Minh tinh gốc Việt đóng phim cùng Anya Taylor-Johnson

Nữ diễn viên Hong Chau xác nhận góp mặt trong dự án điện ảnh mới cùng Anya Taylor-Johnson và tài tử Ralph Fiennes.

Ngày 19/7, Deadline đưa tin minh tinh gốc Việt Hong Chau tham gia bộ phim hài đen The Menu do Searchlight sản xuất. Tác phẩm cũng chào đón sự tham gia của hai ngôi sao khác là Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) và Ralph Fiennes (Harry Potter).

Phim do Mark Mylod (Succession) đạo diễn từ kịch bản của Will Tracy và Seth Reiss. Đảm nhận vai trò sản xuất dự án là Adam McKay và Betsy Koch. DanTram Nguyen, phó chủ tịch cao cấp Searchlight và giám đốc sản xuất Zahra Phillips đảm nhận vai trò giám sát dự án.

Hong Chau xác nhận tham gia bộ phim The Menu cùng Anya Taylor-Joy. Ảnh: Deadline.

The Menu thuộc thể loại tâm lý, giật gân pha trộn yếu tố hài đen, sẽ đưa khán giả khám phá thế giới của những nền ẩm thực kỳ quái. Phim theo chân một cặp vợ chồng trẻ chu du đến hòn đảo xa xôi, nơi tọa lạc một nhà hàng chỉ phục vụ các thực khách đặc biệt. Tại đây, vị đầu bếp nổi tiếng đã chuẩn bị sẵn một thực đơn xa hoa.

Hong Chau nổi tiếng với vai diễn Tran Ngoc Lan được giới phê bình đánh giá cao trong tác phẩm Downsizing (2017). Đầu năm nay, nữ diễn viên bận rộn với nhiều dự án điện ảnh mới. Cô vừa kết thúc việc ghi hình tác phẩm The Whale của đạo diễn Darren Aronofsky cùng tài tử Brendan Fraser và đang làm việc trên phim trường dự án Showing Up của Kelly Reichard.

Trên màn ảnh nhỏ, năm 2019, Hong Chau góp mặt trong series truyền hình giới hạn Watchmen với vai Lady Trieu. Năm 2020, cô xuất hiện trong mùa hai của TV series Homecoming.