Minh tinh ‘Fast and Furious’ từng chế nhạo fan Marvel

Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter ngày 7/12, Charlize Theron thừa nhận có suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực về Vũ trụ điện ảnh Marvel trước khi thủ vai khách mời trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

"Tôi chẳng biết gì về những bộ phim Marvel cho tới khi gia đình người quen của tôi xem chúng. Họ hâm mộ Marvel một cách cuồng nhiệt, nhưng tôi luôn chế nhạo họ. Tôi thường nói: Chúa ơi, mấy người đúng là lũ mọt sách", minh tinh hồi tưởng.

Quan điểm của Theron chỉ được thay đổi trong kỳ nghỉ mùa xuân, khi những đứa trẻ trong gia đình nài nỉ và thuyết phục cô xem phim. Vì vậy, Theron đã thưởng thức tất cả phim của Marvel.

Cô chia sẻ: "Tôi phải thốt lên rằng họ giỏi quá. Hành trình của các nhân vật đúng là chuyến đi đầy thú vị".

Charlize Theron đóng vai khách mời ở Doctor Strange 2. Ảnh: @charlizetheron.

Xuất hiện từ cánh cổng dẫn đến Dark Dimension trong cảnh post-credit của Doctor Strange 2, Charlize bước vào MCU với tạo hình quyền lực: mái tóc vàng bạch kim, màu mắt tím và cả bộ trang phục tím. Vai diễn cô đảm nhận là Clea.

Clea đến để cảnh báo Doctor Strange về cuộc xâm lăng sắp xảy ra có thể phá hủy vũ trụ Marvel chính, hiện có tên chính thức là Earth-616. Cảnh này mở đường cho phần phim Doctor Strange thứ 3, mặc dù Marvel Studios chưa công bố bất kỳ kế hoạch nào cho dự án tiếp theo.

Trong truyện tranh, Clea là phù thủy quyền năng, từng là học trò, vợ và thậm chí là người kế vị của Strange với tư cách là Sorcerer Supreme. Với bề dày kinh nghiệm đóng phim hành động (The Old Guard, Fast and Furious và Mad Max: Fury Road), cô được kỳ vọng làm nên chuyện khi đồng hành cùng Strange.

Đối với Theron, Clea - nữ phù thủy đến từ Dark Dimension - có tầm quan trọng nhất định. Cô chia sẻ trên Hollywood Reporter: "Có một câu chuyện thần thoại xung quanh Clea suốt nhiều thập kỷ. Tôi rất phấn khích đi đảm nhận vai diễn, nhưng thành thật mà nói, tôi chẳng nhân vật sẽ ra sao".