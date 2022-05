Minh tinh 'Fast and Furious' hẹn hò người mẫu Gabriel Aubry

Sau 7 năm sống độc thân, Charlize Theron đã tìm thấy hạnh phúc mới. Bạn trai của cô là người mẫu từng hẹn hò Halle Berry.

Ngày 18/5, nguồn tin độc quyền của Us Weekly xác nhận minh tinh Charlize Theron đang hẹn hò người mẫu Gabriel Aubry. "Họ đã bắt đầu mối quan hệ. Trong chuyện tình cảm, họ rất bình dị", nguồn tin nói.

Người trong cuộc hiện chưa lên tiếng trước thông tin này. Đại diện của Theron từ chối trả lời khi được phóng viên liên lạc.

Ngôi sao Fast and Furious và Aubry lần đầu được paparazzi chụp ảnh cùng nhau là hồi năm 2017, nhưng thời điểm đó Theron phủ nhận tin hẹn hò. "Tôi chưa bao giờ gặp anh ấy cả", cô khẳng định.

Charlize Theron được xác nhận đang hẹn hò người mẫu Gabriel Aubry. Ảnh: Us Weekly.

Trong chương trình Watch What Happens Live With Andy Cohen, Theron giải thích cụ thể rằng cô và Aubry thực tế có đứng cùng một nơi, nhưng chỉ thoáng thấy nhau trong khoảng 3 giây. Con của họ học chung trường nên cặp sao thường xuyên chạm mặt nhau.

"Có thể tôi đi qua và nói 'xin chào' với anh ấy. Mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi", cô chia sẻ thêm.

Charlize Theron hiện là mẹ của hai con nuôi Jackson (10 tuổi) và August (8 tuổi). Minh tinh đã không yêu ai sau khi chia tay Sean Penn hồi năm 2015. Bạn bè khuyên Theron nên mở lòng, tìm hiểu người mới nhưng lúc ấy cô chưa sẵn sàng.

Đến năm 2020, bày tỏ trong The Drew Barrymore Show, Theron nói: "Thật kỳ lạ là mọi người thích quấn lấy nhau đến vậy. Tôi từng có vài mối tình, nhưng đến giờ tôi đã không hẹn hò với ai hơn 5 năm rồi. Tôi hài lòng với cuộc sống độc thân".

Minh tinh Hollywood và Gabriel Aubry được khen xứng đôi. Ảnh: Us Weekly/Theviraler.

Gabriel Aubry sinh năm 1976, là người Canada gốc Pháp. Với chiều cao 1,88 m, mái tóc vàng và đôi mắt xanh lá quyến rũ, anh dễ dàng chinh phục các nhà mốt quốc tế trong vai trò người mẫu.

Sự nghiệp của Aubry trải dài với hợp đồng làm mẫu cho Tommy Hilfiger, Versace, Calvin Klein, Valentino, Trussardi. Anh từng ký hợp đồng với hai công ty quản lý nổi tiếng Wilhelmina Models ở New York và Beatrice Models ở Milan. Năm 2012, anh trở thành một trong những người mẫu nam có thu nhập cao nhất thế giới.

Về cuộc sống riêng tư, anh từng hẹn hò minh tinh Halle Berry từ năm 2005 đến 2010. Cả hai có với nhau con gái tên Nahla, 14 tuổi.