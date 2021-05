Minh tinh đóng vai ác nữ trộm chó trong 'Cruella' là ai?

Sau Cruella, Emma Stone tái ngộ khán giả màn ảnh rộng với bộ phim kinh dị Poor Things, theo Collier. Tác phẩm do Yorgos Lanthimos làm đạo diễn. Ông đứng sau thành công của The Favourite, nơi Emma Stone đóng vai phụ và nhận nhiều đề cử, giải thưởng quan trọng. Ngoài việc đóng vai chính, Stone còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho Poor Things. Ảnh: US Weekly.