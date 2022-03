Minh tinh đợi 10 năm để giành tượng vàng của Oscar

Cũng trong năm này, cô tham gia The Tree of Life - tác phẩm của đạo diễn Terrence Malick. Bộ phim sau đó giành giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes. Thành công của hai bộ phim nói trên khiến cô trở thành minh tinh được săn đón hàng đầu Hollywood. Một năm sau, Jessica Chastain vào vai nữ chính trong Zero Dark Thirty của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow. Trong phim, cô hóa thân thành một tân binh của CIA, với trọng trách săn đuổi trùm khủng bố Osama Bin Laden của tổ chức Al Qaeda. Chastain lọt vào đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar. Ảnh: W Magazine.