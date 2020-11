Minh tinh đầu tiên khỏa thân trên màn ảnh

Khi rời quê hương đến Mỹ, Hedy Lamarr nhanh chóng được giới làm phim Hollywood săn đón. Cố minh tinh trở thành ưu tiên số một cho những vai quyến rũ của các phim ăn khách như Boom Town, My Favorite Spy, Samson and Delilah, Lady of the Tropics... Ảnh: Vanity Fair.