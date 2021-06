Minh tinh 'Chúa nhẫn' hẹn hò CEO Bloomberg

Trong một bài báo trên New York Times, tác giả đã chú thích Uma Thurman là "người đang hẹn hò ông Smith".

Ngày 19/6, New York Times được cho là thông báo tinh tế về tình trạng mối quan hệ yêu đương của diễn viên Uma Thurman và Giám đốc điều hành Bloomberg Media Group - Justin B. Smith, trong bài viết có tiêu đề Washington Society Steps Back Out.

Bài viết thuật lại bên trong bữa tiệc tại Smith's Washington, DC, ngôi nhà trong khu phố Kalorama cao cấp của Justin. Sau khi liệt kê tên khách mời từ giới truyền thông, tác giả nhắc đến Uma Thurman với dòng chú thích: "người đang hẹn hò ông Smith".

Trong khi đó, Thurman cũng nói trước đám đông: "Thực ra, tôi là người yêu tin tức". Giới báo chí cho rằng nữ diễn viên gián tiếp nhắc đến bạn trai, bởi Justin B. Smith cũng là người có vị thế ở mảng truyền thông, tin tức.

Uma Thurman và CEO Justin B. Smith được cho là đang yêu nhau. Ảnh: People.

Trước thông tin hẹn hò, đại diện của Justin B. Smith và Uma Thurman chưa đưa ra phản hồi.

Justin B. Smith 51 tuổi, được The Hollywood Reporter vinh danh là một trong 35 người quyền lực nhất giới truyền thông New York vào năm 2019. Anh là cựu sinh viên Đại học Georgetown, sau đó trở thành chủ tịch của Atlantic Media. Justin B. Smith đã thành lập Breaking Media, công ty đứng sau Fashionista và các cửa hàng kỹ thuật số khác.

Theo People, trước Justin B. Smith, minh tinh Hollywood từng hẹn hò kiến ​​trúc sư Peter Sabbeth, chủ khách sạn Chateau Marmont André Balazs.

Trong quá khứ, Uma Thurman đã trải qua nhiều mối tình. Cô từng đính hôn với nhà tài chính người Pháp Arpad Busson và có với nhau con gái chung Luna. Cô cũng đã kết hôn với Ethan Hawke. Cả hai có chung con trai Levon và con gái Maya Hawke. Từ năm 1990 đến 1992, cô sống cùng tài tử Gary Oldman với tư cách vợ chồng.

Ngoại hình của minh tinh Hollywood ở tuổi 50.

Uma Karuna Thurman sinh năm 1970, là ngôi sao người Mỹ gốc Thụy Điển. Cô đóng vai chính nhiều bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ lãng mạn hài hước, chính kịch tới khoa học viễn tưởng và hành động. Cô được biết nhiều qua các phim của đạo diễn Quentin Tarantino.

Năm 2002, cô gia nhập thương hiệu The Lord Of The Rings - Chúa tể những chiếc nhẫn, xuất hiện trong phần phim The Twin Towers với vai nữ quý tộc Eowyn, cháu gái của Vua Théoden.