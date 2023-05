Minh tinh Charlize Theron hẹn hò người mẫu cao 1,9 m

Phóng viên ảnh của BackGrid phát hiện minh tinh Charlize Theron đi ăn trưa cùng người mẫu Alex Dimitrijevic ở khu phố Los Feliz (Los Angeles, Mỹ) hồi cuối tuần. Cả hai tay trong tay, trao cho nhau những cử chỉ tình cảm.

Theo nguồn tin của Us Magazine, cặp sao chớm nở tình cảm được vài tháng, sau khi gặp nhau ở một sự kiện. Mối quan hệ của họ đang ở giai đoạn đầu. "Họ thực sự thích đối phương và trong mắt Charlize, Alex là người đàn ông khá thoải mái", nguồn tin tiết lộ.

Hiện, Theron và Dimitrijevic chưa lên tiếng về thông tin hẹn hò.

Alex Dimitrijevic là người mẫu của Next Model Management - một trong những công ty quản lý và đào tạo người mẫu hàng đầu thế giới. Anh từng trúng hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu thể thao như Malbon Golf, AG Green Label, The Elder Statesman và Combo Boxing.

Với chiều cao 1,9 m, đôi mắt xanh quyến rũ, Dimitrijevic từng chinh phục trái tim nhiều cô gái. Anh theo đuổi hình tượng phong trần khi để râu, tóc vuốt ngược ra sau.

Trước đó, minh tinh Fast and Furious vướng tin đồn hẹn hò Gabriel Aubry, một người mẫu có phong cách tương tự Dimitrijevic. Cả hai được bắt gặp sánh đôi vài lần vào giữa năm 2022.

Theo Page Six, Theron hiện có hai con nuôi Jackson (11 tuổi) và August (9 tuổi). Minh tinh không công khai chuyện tình cảm sau chia tay Sean Penn hồi năm 2015. Bạn bè khuyên Theron nên mở lòng, tìm hiểu người mới nhưng lúc ấy cô chưa sẵn sàng.

Đến năm 2020, bày tỏ trong The Drew Barrymore Show, cô nói nói: "Thật kỳ lạ là mọi người thích quấn lấy nhau đến vậy. Tôi từng có vài mối tình, nhưng đến giờ tôi đã không hẹn hò với ai hơn 5 năm rồi. Tôi hài lòng với cuộc sống độc thân".

