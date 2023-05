Minh tinh cao 1,8 m đóng 'Vệ binh dải Ngân Hà 3'

Trong Guardians of the Galaxy Vol. 3, nhân vật Nebula (Karen Gillan đóng) có bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ kẻ phản diện đen tối, chịu nhiều tổn thương, Nebula lột xác thành nhà lãnh đạo giàu lòng trắc ẩn. Diễn xuất có đầu tư của Gillan giúp Nebula tỏa sáng, nhất là những phân đoạn tạo nên mối liên hệ giữa cỗ máy này với Rocket. Ảnh: Collider.

Trả lời phỏng vấn Collider, Karen Gillan chia sẻ cô bật khóc khi đọc kịch bản lần đầu tiên với Pom Klementieff, diễn viên thủ vai Mantis. Gillan kể: "Chúng tôi vừa khóc vừa cười cùng nhau, nước mắt giàn giụa. Tôi nghĩ đây là phần phim hay nhất mà James viết về chùm phim Guardians of the Galaxy. Thật tuyệt vời, bộ phim đầy sự xúc động nhưng không kém phần hài hước". Ảnh: Hollywood Reporter.

Sinh năm 1987 tại Scotland, Gillan là người mẫu kiêm diễn viên ở Hollywood. Năm 22 tuổi, cô nổi tiếng với vai Amy Ponds trong series phim truyền hình Doctor Who của đài BBC. Ngoài chùm phim Marvel, minh tinh còn được yêu mến khi đóng Jumanji 3, Điệp viên ẩn danh và Call of the Wild. Ảnh: Standard.

Với chiều cao 1,8 m, Gillan không nhỏ bé khi đứng cạnh The Rock vốn cao đến 1,96 m. Ngoài đời, cô thường xuyên gây ấn tượng với chiều cao vượt trội khi xuất hiện trên thảm đỏ hoặc tại các chương trình truyền hình. Ảnh: The Scottish Sun.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.