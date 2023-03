Minh tinh Brie Larson chia tay bạn trai

Brie Larson chia tay bạn trai Elijah Allan-Blitz sau 4 năm hẹn hò. "Đại úy Marvel" có chia sẻ tinh tế khi nhắc đến chuyện đời tư.

Theo People, Brie Larson và Elijah Allan-Blitz đường ai nấy đi sau nhiều năm gắn bó. Minh tinh sinh năm 1989 có cái nhìn lạc quan khi trải lòng về đời sống mà cô mong muốn.

"Hiện tại tôi không có bất kỳ kế hoạch về công việc, tình cảm hay cuộc sống. Tôi hoàn toàn cởi mở và sẵn sàng đón nhận mọi điều đến với mình", Larson tiết lộ với Harper's Bazaar.

Trong cuộc phỏng vấn, Larson không trực tiếp đề cập đến việc chia tay Allan-Blitz. Ngoài ra, ngôi sao Captain Marvel không ngần ngại chia sẻ quan điểm khi bước sang tuổi 30.

“Tôi cũng có nỗi lo lắng giống như mọi người về việc độc thân ở tuổi 30. Tôi luôn nghĩ làm thế nào để xây dựng một gia đình và đời sống phù hợp với tính cách của mình", cô bày tỏ.

Brie Larson và Elijah Allan-Blitz có khoảng thời gian mặn nồng trước khi chia tay. Ảnh: People.

Hồi tháng 7/2019, cặp đôi dấy lên tin đồn hẹn hò sau khi bị giới truyền thông bắt gặp đang trao nhau cử chỉ ngọt ngào. Tuy nhiên, họ không đưa ra thông báo chính thức. Khoảnh khắc Brie Larson và Elijah Allan-Blitz nắm tay sánh bước trên thảm đỏ Oscar 2020 được coi là lời khẳng định về mối quan hệ hẹn hò.

Cũng trong năm 2019, series The Messy Truth in VR đánh dấu màn hợp tác đầu tiên của đôi uyên ương. Elijah Allan-Blitz nắm vai trò đạo diễn, trong khi Larson thủ vai Gina. Theo đó, The Messy Truth in VR ghi dấu khi chiến thắng giải Emmy tại hạng mục Chương trình tương tác gốc xuất sắc.