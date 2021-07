Minh tinh bỏ chồng, yêu bạn diễn sau khi đóng chung phim 18+

Ngôi sao 41 tuổi đóng phim từ năm 2000, nổi tiếng sau khi vào vai Carmen trong The L Word. Các tác phẩm nổi bật khác của cô có thể kể tới Fairly Legal, Person of Interest, Reverie, City on a Hill, The Rookie. Hiện tại, Sarah Shahi đang quay Black Adam - bộ phim được xây dựng từ nhân vật truyện tranh của DC Comics.