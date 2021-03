Minh tinh 'Bản năng gốc' tiết lộ bị người thân lạm dụng tình dục

Trong hồi ký "The Beauty of Living Twice", Sharon Stone tiết lộ nhiều góc khuất cuộc sống, trong đó có việc bị người thân lạm dụng tình dục.

Ngày 30/3, Independent đưa tin Sharon Stone tiết lộ bà và em gái Kelly bị chính ông ngoại - Clarence Lawson - lạm dụng tình dục từ khi còn nhỏ. Trong hồi ký The Beauty of Living Twice, minh tinh Hollywood mô tả bà và em gái nhiều lần ở phòng riêng cùng ông ngoại, những hành vi thiếu đúng đắn đã xảy ra.

"Đến khi ông qua đời, tôi lúc ấy 14 tuổi, em gái tôi 11 tuổi và nó đã hiểu chuyện. Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc", sao phim Casino viết trong hồi ký.

Sharon Stone tiết lộ nhiều góc khuất trong hồi ký mới.

Người đẹp 63 tuổi gần đây cũng tiết lộ bà bị cáo buộc quan hệ tình dục với bạn diễn, sau đó là bị quấy rối trên phim trường Bản năng gốc.

"Sau khi quay Bản năng gốc, chúng tôi được gọi đến một căn phòng. Tại đó có rất nhiều người có hành vi và thái độ khiếm nhã", bà kể lại.

Minh tinh sinh năm 1958 cho biết bà muốn dùng câu chuyện bản thân bị quấy rối tình dục để bênh vực thế hệ đàn em. "Tôi biết có nhiều phụ nữ thậm chí nam giới bị quấy rối, ép quan hệ tình dục. Đó là một tội ác thực sự", bà viết trong hồi ký.

The Beauty of Living Twice cũng kể về trải nghiệm trên bàn mổ do cơn đột quỵ của nữ diễn viên từ năm 2001. Sharon Stone cho biết cú sốc giúp bà kiểm điểm cuộc đời, tự hỏi mình tại sao luôn thúc ép bản thân làm nhiều thứ khó hiểu mà không lắng nghe mình muốn gì.

Tuy là minh tinh đình đám, bà thừa nhận cuộc sống của mình khá bình thường. "Tôi không nghĩ cuộc sống của mình quá đặc biệt, ngoại trừ việc cuối cùng tôi đã trở thành ngôi sao điện ảnh”, nữ diễn viên nói với The New York Times.