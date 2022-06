Minh tinh 'Bản năng gốc' mất 9 đứa con

Sharon Stone chia sẻ cô từng mất 9 người con do sảy thai. Nữ diễn viên cho biết người phụ nữ sinh non luôn phải đối mặt với mất mát, sự tự ti một mình.

Ngày 25/6, trên tờ People, vũ công Peta Murgatroyd của chương trình Bước nhảy hoàn vũ tiết lộ chuyện mình bị sảy thai. Đồng cảm với Peta Murgatroyd, Sharon Stone cho biết cô từng 9 lần chịu nỗi đau mất con.

Ngôi sao Bản năng gốc cho rằng không có một diễn đàn, một mạng xã hội nào để những người mẹ mất con chia sẻ nỗi đau.

"Chúng tôi không có một diễn đàn nào để thảo luận sâu về sự mất mát này, giúp vơi bớt đi nỗi đau thông qua việc được tâm sự, chia sẻ. Tôi đã mất 9 đứa con do sảy thai. Đó không phải là chuyện nhỏ về thể chất và tinh thần", Sharon Stone nói.

Nữ diễn viên từng đoạt giải Quả cầu Vàng nói thêm: "Chúng tôi phải tự mình gặm nhấm nỗi đau, giấu nó như một bí mật, với cảm giác thất bại, tự ti". Sharon Stone cho rằng nên có một diễn đàn để những bà mẹ mất con mở lòng, nhận được sự cảm thông, giúp đỡ về mặt tinh thần.

Trong cuốn tự truyện The Beauty of Living Twice, Sharon Stone chia sẻ vì một căn bệnh về máu, nữ diễn viên thường không giữ được con cho tới tháng cuối cùng.

Ở lần thứ 9 cố gắng sinh con, Sharon Stone vật lộn suốt 36 tiếng chuyển dạ, để sinh một bé mới ở tháng thứ 5. Tuy nhiên, nỗ lực của nữ diễn viên và đội ngũ y tế đã thất bại.

Ngôi sao Bản năng gốc Sharon Stone rất nỗ lực có con, nhưng thất bại tới 9 lần.

Sharon Stone từng bị sảy thai vài lần trong cuộc hôn nhân với chồng cũ Phil Bronstein trước khi họ ly hôn năm 2004. Bà đã được chấp nhận nuôi con trai Roan trong lúc đang trên đường về nhà sau khi sảy thai. Sau đó, bà nhận nuôi thêm 2 con trai khác.

Sharon Stone là diễn viên kiêm người mẫu đình đám của Mỹ một thời. Bà trở nên nổi tiếng khi vào vai Catherine Trammell - nữ tiểu thuyết gia giàu có, quyến rũ và bí ẩn trong bộ phim hình sự/tình dục 18+ Basic Instinct (Bản năng gốc).

Nhờ thể hiện rõ khả năng diễn xuất và phối hợp ăn ý với Michael Douglas, Stone đã giành đề cử Quả cầu Vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc đầu tiên trong đời.

Bên cạnh đó, Stone mang về giải Quả cầu vàng ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho phim điện ảnh Casino. Những bộ phim nổi tiếng khác của bà là Total Recall (1990), Catwoman (2004) Broken Flowers (2005), Alpha Dog (2006)... Kể từ năm 1995, Stone đã được gắn sao trên đại lộ Danh vọng Hollywood.

Cuộc sống của Sharon Stone từng rơi vào bế tắc khi bà mắc phải chứng bệnh phù não vào năm 2001. Căn bệnh khiến tính mạng nữ diễn viên "ngàn cân treo sợi tóc", bà phải hủy hết lịch làm việc và tập trung điều trị bệnh trong một năm.

Sharon Stone đã trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ và gắn bó với không ít người tình trẻ. Ở tuổi xế chiều, minh tinh nóng bỏng một thời vẫn sống độc thân, không có ý định tái hôn và chỉ sống cùng 3 con trai nuôi là Roan, Laird, Quinn.

Sharon Stone chia sẻ bà luôn sẵn sàng cho tình yêu. Vài năm trở lại đây, minh tinh hẹn hò với các chàng trai kém 20 tuổi.