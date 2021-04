Minh tinh 'Bản năng gốc' kể từng phá thai năm 18 tuổi

Nhiều góc khuất trong đời được Sharon Stone kể lại trong tự truyện, đáng chú ý có việc minh tinh từng phá thai năm 18 tuổi.

Theo NY Daily News, trong cuốn tự truyện The Beauty of Living Twice mới phát hành, Sharon Stone đã hé lộ câu chuyện bà từng âm thầm đi phá thai năm 18 tuổi.

Minh tinh Bản năng gốc kể vào thời gian sống ở Pennsylvania, bà quen biết một người đàn ông và người này chính là mối tình đầu của Stone. Khi đó, Stone còn là thiếu nữ chưa có kinh nghiệm yêu, quan hệ, nên đã chẳng may mang bầu.

Sharon Stone tiết lộ từng phá thai năm 18 tuổi. Ảnh: NY Daily Times.

"Tôi quá sợ hãi và bàng hoàng, không biết phải làm gì. Bạn trai tôi lúc biết chuyện cũng rất hoang mang. Chúng tôi đã lái xe đến Ohio để phá thai. Sau khi về nhà, tôi bị chảy máu khắp người. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ", bà thổ lộ.

Thời điểm ấy, Sharon Stone bị chảy máu liên tục nhiều ngày, sức khỏe rất yếu. Khi đã hồi phục, nữ diễn viên đã đốt ga giường và bộ quần áo dính đầy máu, rồi trở lại lớp học. Sau này, Stone tìm tới Planned Parenthood - tổ chức kế hoạch hóa gia đình Mỹ để được tư vấn và kiểm tra sức khỏe sinh sản.

"Họ đã cứu tôi bằng các buổi trò chuyện, giáo dục giới tính. Trước đây không ai nói cho tôi biết về những điều như vậy", bà kể.

Cũng trong tự truyện The Beauty of Living Twice, Sharon Stone tiết lộ bà và em gái Kelly bị chính ông ngoại - Clarence Lawson - lạm dụng tình dục từ nhỏ.

"Tôi và em gái nhiều lần ở phòng riêng cùng ông ngoại, những hành vi thiếu đúng đắn đã xảy ra. Đến khi ông qua đời, tôi lúc ấy 14 tuổi, em gái tôi 11 tuổi và nó đã hiểu chuyện. Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc", sao phim Casino viết trong hồi ký.

Nhiều biến cố cuộc sống được minh tinh gạo cội tiết lộ trong quyển hồi ký The Beauty of Living Twice.

Minh tinh 63 tuổi đồng thời nói rằng còn bà bị cáo buộc quan hệ tình dục với bạn diễn, sau đó là bị quấy rối trên phim trường Bản năng gốc. "Sau khi quay Bản năng gốc, chúng tôi được gọi đến một căn phòng. Tại đó có rất nhiều người có hành vi và thái độ khiếm nhã", bà nhớ lại.