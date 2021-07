Minh tinh 'Bản năng gốc' hẹn hò rapper 25 tuổi

Sharon Stone được phát hiện cùng rapper RMR đến hộp đêm ở Los Angeles, Mỹ. Trước đó, họ thường xuyên tương tác với nhau qua mạng xã hội.

Ngày 6/7, theo Page Six, Sharon Stone và rapper RMR cùng đến hộp đêm theo phong cách ngoài trời Delilah and The Highlight Room ở Los Angeles, Mỹ. Nguồn tin cho biết hai ngôi sao hẹn hò được khoảng một tháng.

"Anh ấy là người hâm mộ cuồng nhiệt của Casino - bộ phim Sharon Stone từng tham gia. RMR luôn tôn trọng và cho rằng nữ diễn viên là người tuyệt vời", nguồn tin khẳng định.

Sharon Stone thân thiết với rapper kém 38 tuổi.

Fox News cho rằng mối quan hệ giữa Sharon Stone và RMR là "độc nhất vô nhị". "Họ đang có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Giọng ca Dealer tặng bạn gái khăn trùm đầu đặc trưng của anh", nguồn tin nói.

Đầu tháng 6, rapper 25 tuổi đăng video thân thiết bên cạnh minh tinh Bản năng gốc. Page Six cho biết anh không ngại khi qua lại cùng bạn gái lớn hơn gần 40 tuổi.

RMR sinh năm 1996, gắn với phong cách biểu diễn đặc trưng là khăn trùm đầu che mặt. Nam ca sĩ không tiết lộ tên thật, bắt đầu nổi lên từ năm 2020 với một số bản hit như Dealer, Rascal...

Minh tinh Bản năng gốc cho biết cô luôn sẵn sàng có bạn trai.

Sharon Stone ly hôn chồng năm 2004. Cô hiện sống với ba con trai ở California, Mỹ. Minh tinh hạng A cho biết cô nhiều lần bị khóa tài khoản trên ứng dụng hẹn hò vì bị nghi là giả mạo.

Khi được hỏi về việc hẹn hò, sao phim Quick and the Dead khẳng định cô luôn sẵn sàng. "Tôi gặp vài người nhưng chỉ dừng ở mức bạn bè. Tôi đang tìm kiếm người đàn ông thực sự mở lòng, giàu lòng nhân ái, luôn yêu thương mẹ con tôi", nữ diễn viên nói với Entertainment Tonight.