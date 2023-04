Minh tinh 'Bản năng gốc' chỉ trích Kim Kardashian

Theo Us Magazine, Sharon Stone bức xúc về việc Kim Kardashian xác nhận tham gia phần 12 của loạt phim kinh dị American Horror Story. Minh tinh để lại bình luận dưới bài đăng của chuyên trang bàn về showbiz Access Hollywood với thái độ không mấy tích cực.

Sao Bản năng gốc nhấn mạnh: "Diễn xuất không đơn giản như việc trải qua ca phẫu thuật não là có thể diễn hay. Chúng tôi trân trọng nghệ thuật của mình. Chúng tôi đã dày công nghiên cứu, đau khổ vì nghiệp diễn. 10.000 giờ làm việc là điều bình thường".

Nữ diễn viên đề cập nội dung cuốn sách Outliers của Malcolm Gladwell, xuất bản năm 2008. Trong đó, tác giả viết nếu một người chăm chỉ tập luyện trong 10.000 giờ sẽ đạt được thành công trong lĩnh vực nhất định.

Không chỉ Stone, nhiều diễn viên thực sự cũng cảm thấy việc chọn lựa ngôi sao truyền hình thực tế như Kim vào dàn cast chính, là không thuyết phục. Patti LuPone từng nói đểu về Kim Kardashian: "Cô đang làm cái quái gì vậy?", khi biết tin bà mẹ 4 con đóng chính American Horror Story cùng Emma Roberts.

Trước đó, nhà sản xuất Ryan Murphy xác nhận sự góp mặt của Kim Kardashian. Anh thông báo trên Hollywood Reporter: "Kim là một trong những ngôi sao truyền hình lớn nhất thế giới và chúng tôi rất vui khi được chào đón cô ấy đến với American Horror Story. Emma Roberts và tôi đều háo hức với lần hợp tác này".

Về phần mình, Kardashian được kể rất hồi hộp. Cô xem đây là thử thách nhưng cũng là cơ hội để chứng minh khả năng đứng trước ống kính. "Kim hơi lo lắng khi đảm nhận dự án quan trọng như vậy, nhưng chắc chắn, cô ấy sẽ vượt qua", nguồn tin thân cận cho hay.

American Horror Story giữ được sức hút trong hơn một thập kỷ. Mỗi mùa phim là câu chuyện độc lập với bối cảnh, tuyến nhân vật riêng. Năm 2020, nhà sản xuất Ryan Murphy xác nhận phim sẽ có mùa thứ 12, song đến nay mới được thực hiện.

Quá trình quay phim dự kiến bắt đầu tại thành phố New York từ cuối tháng 4.

