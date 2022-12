Minh tinh 'Avatar' chật vật khi đóng phim

Zoe Saldana trải lòng về những khó khăn khi tham gia các thương hiệu phim lớn như "Avatar" hay loạt dự án trong Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Minh tinh Avatar chật vật khi tham gia các thương hiệu phim nổi tiếng. Ảnh: The Indian Express.

Theo Variety, Zoe Saldana chia sẻ cô không nhận thấy bản thân có sự thăng tiến trong 10 năm gắn bó với ngành điện ảnh. Nữ diễn viên tiết lộ việc cân bằng 3 thương hiệu phim lớn đã hạn chế cơ hội và sự nghiệp diễn xuất của cô. Các loạt phim nổi tiếng mà Zoe Saldana từng tham gia có thể kể đến Gamora trong Guardians of the Galaxy (MCU), Uhura trong Star Trek và Neytiri trong Avatar.

Trả lời phỏng vấn với Women's Wear Daily, Saldana cho biết: “Trong 10 năm sự nghiệp, tôi bị mắc kẹt. Tôi cảm thấy bế tắc khi tham gia những loạt phim này. Dẫu vậy, tôi vẫn trân trọng giá trị loạt phim mang lại cũng như việc hợp tác với những vị đạo diễn tuyệt vời, dàn diễn viên tôi có thể coi là bạn bè và sự yêu mến từ người hâm mộ”.

“Tuy nhiên, điều đó khiến tôi cảm thấy bế tắc trong sự nghiệp diễn xuất. Tôi không có cơ hội để phát triển hoặc thử thách bản thân bằng các dòng phim và vai trò khác nhau. Phát triển tài năng diễn xuất là điều mà tôi mong muốn làm từ rất lâu”, cô nhấn mạnh.

Zoe Saldana cho rằng sự nghiệp dậm chân tại chỗ khi tham gia các thương hiệu lớn. Ảnh: DevianArt.

Theo Collider, Zoe Saldana tiết lộ bản thân từng phải đấu tranh với những áp lực mà xã hội đặt ra cho phụ nữ khi họ bước qua tuổi 40. Hiện tại, cô cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc cùng các chuyên gia, những người muốn mang đến cho phụ nữ trải nghiệm tự do hơn khi họ còn trẻ.

Trước những thành công và hiệu ứng tích cực trên toàn cầu, Zoe Saldana sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong các thương hiệu phim lớn của điện ảnh hiện đại. Tới đây, cô vào vai Neytiri trong Avatar: The Way of Water và nữ vệ binh Gamora trong Guardians of the Galaxy Vol. 3 thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel.