Minh tinh '50 sắc thái' nhận vai sau 5 phút nói chuyện với đạo diễn

Dakota Johnson dần vượt khỏi cái bóng của gia đình và khẳng định vị thế ở Hollywood. Sắp tới, minh tinh trở lại trong loạt phim mới.

Theo Hollywood Reporter, Dakota Johnson là người thừa kế tiềm năng của Hollywood. Vượt qua cái bóng của cha mẹ, gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, nữ diễn viên dần gây dấu ấn tại kinh đô điện ảnh.

Về việc nổi tiếng nhờ bước đệm là con gái của nữ diễn viên Melanie Griffith và đạo diễn Don Johnson, sao phim 50 sắc thái nói: “Tôi biết ơn cha mẹ và cuộc sống điên rồ của mình. Họ là lý do khiến tôi tìm đến thành công. Tôi tự hào vì biết mình lớn lên thế nào".

Dakota Johnson trở lại với 4 phim mới

Trong mùa dịch, Dakota Johnson chuẩn bị có bốn bộ phim được ra mắt. Đầu tiên là tác phẩm đột phá ghi dấu ấn tại Liên hoan phim Quốc tế Venice. The Lost Daughter được phát hành ngày 31/12 trên Netflix. Trong tác phẩm chuyển thể từ cuốn sách bán chạy năm 2006, Johnson mang đến màn trình diễn gây ám ảnh với vai người mẹ Nina - người khiến Leda Caruso (Olivia Colman) nhớ về quá khứ, theo Hollywood Reporter.

Theo lời Johnson, cô quyết định nhận vai sau khi đọc kịch bản của Gyllenhaal. “Tôi chưa bao giờ đọc kịch bản tương tự. Nina là bà mẹ sống trong sự vùng vẫy. Tôi chưa từng làm mẹ nhưng biết cách thể hiện sự sợ hãi. Tôi có thể làm được”, nữ diễn viên nói.

Dakota Johnson và Olivia Colman tại buổi ra mắt phim The Lost Daughter ở Liên hoan phim Venice lần thứ 78. Ảnh: Getty.

Đạo diễn Gyllenhaal nói cô chưa bao giờ xem 50 sắc thái của Dakota. Nữ đạo diễn nhận thấy Johnson là diễn viên hấp dẫn nhưng luôn hoài nghi về khả năng diễn xuất của cô. Tuy nhiên, sau 5 phút trò chuyện, cô quyết định trao vai diễn cho Dakota.

“Chúng tôi nói về những thứ dễ bị tổn thương nhất của phụ nữ. Cô ấy tự tin, thực tế. Tôi cũng vì điều đó mà hợp tác với Dakota”, Gyllenhaal nói.

Trong phim, Dakota Johnson đóng cùng Olivia Colman. Theo lời nữ diễn viên, việc đối mặt với ngôi sao chiến thắng giải Oscar như Colman không phải là nhiệm vụ dễ dàng. “Thật tuyệt khi được đóng phim cùng Colman. Đây là bộ phim khó khăn, chị ấy giúp tôi nhiều trong diễn xuất”.

The Lost Daughter chỉ là một trong những bộ phim của cô dự kiến ​​ra mắt vào năm sau. Ba bộ phim khác có mặt Dakota Johnson là Persuasion của Carrie Cracknell, phim về đề tài đồng tính nữ Am I OK? và Cha Cha Real Smooth - bộ phim xoay quanh câu chuyện về người mẹ và con gái mắc chứng tự kỷ.

Đam mê diễn xuất từ nhỏ

Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, Dakota Johnson nói cô khao khát làm diễn viên từ bé. “Diễn xuất luôn là điều tôi muốn làm. Ngày bé, khi ở phim trường cùng mẹ, khi nhìn mọi người đóng phim, tôi luôn muốn thay họ làm điều đó”, Johnson nói.

Ngôi sao 32 tuổi cho rằng cô xem phim hai lần/ngày để có thể theo đuổi đam mê. Những tác phẩm cô xem đi xem lại là Mary Poppins, The Wizard of Oz và Home Alone.

Sau khi xem các bộ phim của thần tượng, cô bé Dakota đứng trước mặt mẹ, tái hiện lại từng cảnh phim. Griffith - mẹ của nữ diễn viên - cuối cùng chấp nhận lời cầu xin của con gái 10 tuổi và cho cô xuất hiện trong bộ phim Crazy in Alabama.

Dakota Johnson trong bộ ảnh của tạp chí Hollywood Reporter. Ảnh: Mary Rozzi.

“Tôi đóng vai con gái của mẹ trong bộ phim gia đình. Tôi rất nghiêm túc với việc này. Sau đó tôi không xuất hiện trong bộ phim nào cho đến năm 18 tuổi”, cô nói.

Lý giải nguyên nhân tạm ngừng đóng phim, Dakota Johnson nói cô sẵn sàng bỏ học để theo đuổi diễn xuất. Tuy nhiên, cha mẹ cô bắt cô phải hoàn thành việc học. Nhiều năm sau nhìn lại, Dakota không oán hận việc gia đình bắt cô học xong trung học trước khi làm diễn viên. Dakota Johnson thấy hạnh phúc và nhận ra đó mới là cuộc sống tốt.

“Tôi biết ơn khi được giáo dục đầy đủ. Tôi được bảo bọc bởi cha mẹ, bảo mẫu, gia sư, giáo viên và cả bạn bè. Điều đó giúp tôi nhận ra sự đẹp đẽ của cuộc sống, không đơn thuần là việc đóng phim”, Johnson kể.

Vẻ ngoài bí ẩn và dữ dội

Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp, cô ký hợp đồng với quản lý Jason Weinberg, đồng thời là công ty WME của Andrew Dunlap. Theo Hollywood Reporter, Dakota Johnson là trường hợp hiếm hoi ở Hollywood khi cô vẫn hợp tác với cả hai sau nhiều năm.

“Tôi muốn phát triển cùng người mình tin tưởng. Tôi không quan tâm đến việc giẫm lên ai đó để nổi tiếng. Ngành công nghiệp này phát triển mạnh vì sự hợp tác. Chúng ta không thể làm điều đó một mình”, nữ diễn viên lý giải.

Do được sự hậu thuẫn từ gia đình, Johnson không mất nhiều thời gian để có được vai diễn đầu tiên trong The Social Network của đạo diễn David Fincher, nhà sản xuất Michael De Luca và Dana Brunetti. Đây cũng là hai nhà sản xuất bộ phim 50 sắc thái.

Nhớ lại vai diễn đầu tiên của Johnson, De Luca nói: “Khi xem cô ấy diễn với Justin Timberlake trong The Social Network, tôi nghĩ cô ấy thực sự hấp dẫn. Vì vậy, sau khi làm việc cùng, tôi nghĩ Dakota hợp với vai diễn trong 50 sắc thái”.

Tạo hình của Dakota Johnson trong 50 sắc thái. Ảnh: Universal.

Trong buổi thử vai đầu tiên của 50 sắc thái, nữ diễn viên được yêu cầu diễn lại lớp độc thoại trong Persona - bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Ingmar Bergman năm 1966.

Sau khi được nhận vai, cô quyết định giấu gia đình. “Tôi nhớ mình chỉ nói chuyện với Emily Blunt và hỏi ý kiến chị ấy về vai diễn. Tôi không biết liệu mình nên thực hiện vai diễn không vì tôi muốn có sự nghiệp đặc biệt. Đóng phim đề tài khiêu dâm sẽ thay đổi tất cả cuộc sống của tôi”, cô nói.

Minh tinh Vùng đất câm lặng khuyên cô nên đóng loạt phim nếu cảm thấy đó là điều đúng đắn. Dakota Johnson sau đó nhận vai và nói cô không hối tiếc vì điều này. “Tôi nghĩ mình đã làm tốt thể loại phim này. Bản thân tôi có thể nổi tiếng theo cách đó nhưng tôi không muốn”, nữ diễn viên nói.

Vì vậy, những lựa chọn sau 50 sắc thái của Dakota Johnson tập trung vào chất lượng vai diễn hơn là phim thương mại. Theo Hollywood Reporter, Luca Guadagnino - đạo diễn của Call Me by Your Name - là cứu tinh của Dakota Johnson khi mời cô tham gia bộ phim tâm lý A Bigger Splash. Trước đó, đạo diễn được một người bạn gửi cho đoạn băng thử vai của Johnson trong 50 sắc thái.

“Tôi nhìn thấy ở Dakota Johnson có yếu tố bí ẩn và dữ dội. Cô ấy đồng thời có gương mặt mang nét cổ điển pha trộn hiện đại. Hơn hết, Johnson diễn xuất tốt”, Guadagnino nhớ lại. Đạo diễn nói thêm rằng ông ấn tượng với sự thông minh, hài hước của nữ diễn viên.