Minh Dự, Diệu Nhi cover ‘Chuyển tiền - MoMo liền’, hút cộng đồng mạng

Những bản cover đầy sáng tạo từ các nghệ sĩ và người ảnh hưởng trên mạng xã hội đã mang tiếng cười đến cho mọi người ngay trong thời gian dịch bệnh bủa vây.

Cây hài trẻ Minh Dự vừa cover bài hát Chuyển tiền - MoMo liền thành Cần đòi tiền thì MoMo liền trên trang cá nhân. Người xem được phen cười nghiêng ngả với màn đòi nợ duyên dáng, hài hước của nam diễn viên.

Video - Minh Dự cover 'Chuyển tiền MoMo liền' Những bản cover đầy sáng tạo từ các nghệ sĩ và người ảnh hưởng trên mạng xã hội đã mang tiếng cười đến cho mọi người ngay trong thời gian dịch bệnh bủa vây.

Đặc biệt, anh thể hiện khả năng hoạt ngôn và xuất khẩu thành thơ: “Lúc mượn khóc lóc thở than/ Kể buồn kể khổ 2 hàng lệ rơi/ Lúc đòi không thấy trả lời/ Gọi muốn cháy máy chắc cả đời lãng tai/ Lúc mượn hứa không nợ dai/ Lúc đòi thì hẹn ngày mai, cuối tuần/ Mình nhớ, nó hẹn qua đầu tuần/ Mình quên thì nó vui mừng im luôn/ Lúc mượn y chang diễn tuồng/ Chồng tôi đang bệnh, bán buôn không lời/ Con tao nó khóc tơi bời/ Đói cơm khát sữa trời ơi thương dùm”.

Cuối cùng, Minh Dự gửi tặng người bạn bài hát Cần đòi tiền thì MoMo liền như một bí quyết. Các nghệ sĩ hài khác cũng có màn biến hóa thú vị với những bản cover khoe giọng thật khi hát Chuyển tiền - MoMo liền. Diệu Nhi khiến người hâm mộ phải bật cười khi không ngại thể hiện chất giọng. Cô nhanh chóng nhận sự đồng cảm của những bạn có giọng hát chưa hay cùng hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ.

Diệu Nhi tự tin khoe giọng hát thật khiến người nghe thích thú.

Cũng tình huống đòi nợ, diễn viên Long Chun gây cười bởi màn diễn bị em trai Long Bé đòi tiền. Không muốn trả tiền nợ, anh đưa ra lý do không dùng tiền mặt, không muốn chuyển khoản ngân hàng vì sợ tốn phí. Long Bé đã khiến anh trai tâm phục khẩu phục vì: Cần chuyển tiền thì MoMo liền.

Cùng lúc đó, nhiều người có lượt theo dõi cao trên TikTok với những bản cover Chuyển tiền - MoMo liền đầy thú vị như Cường Jin, Ngô Đình Nam, Trương Trần Anh Duy…

Ca khúc vui nhộn quảng bá tính năng chuyển tiền của ví MoMo thu hút sự quan tâm lớn.

Bài hát quảng bá tính năng chuyển tiền của ví MoMo. 12 câu hát ngắn gọn, thông điệp rõ ràng, nhắc lại nhiều lần về điểm mạnh vừa nhanh, không mất phí, chỉ cần số đố điện của tính năng này. Trong thời gian giãn cách xã hội, phương thức chuyển tiền online là một trong những cách giúp việc giao dịch, thanh toán không bị gián đoạn và góp phần phòng chống dịch bệnh theo phát động 5K của Chính phủ.

Bài hát do nhạc sĩ - ca sĩ trẻ Bùi Công Nam viết lời dựa trên nền nhạc bài hát Tập đếm của nhạc sĩ Hoàng Công Sử. Lâm Vinh Hải, quán quân mùa đầu tiên của cuộc thi nhảy uy tín So you think you can dance là biên đạo với những động tác trẻ trung, vui nhộn.