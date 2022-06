Minamino đã sai lầm khi chọn Liverpool

Takumi Minamino có tham vọng, nhưng anh chưa bao giờ đạt tới đẳng cấp của một cầu thủ đủ sức đá chính tại một trong những đội bóng hàng đầu thế giới.

AS Monaco được cho là đạt thỏa thuận mua Minamino từ Liverpool với giá có thể lên tới 15,5 triệu bảng. Đây là mức giá không cao với một chân sút ở tuổi 27 và còn nhiều tương lai phía trước như Minamino. Hơn hai năm trước, Liverpool cũng chỉ mất 7,25 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ Nhật Bản từ Salzburg.

Những con số chuyển nhượng kể trên khái quát phần nào giá trị và đẳng cấp của Minamino. Anh có tham vọng khi sẵn sàng cạnh tranh vị trí với những chân sút hay nhất thế giới hiện tại, nhưng thực tế diễn ra tại Anfield cho thấy giới hạn của cầu thủ người Nhật Bản.

AS Monaco sẽ là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của Minamino. Ảnh: Reuters.

Tốt cho Liverpool, tồi cho Minamino

Nếu thành công trong việc bán Minamino cho Monaco, "The Kop" thu lời hơn gấp đôi so với con số 7,25 triệu bảng họ bỏ ra để mua tiền đạo người Nhật Bản trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020. Phong cách chuyển nhượng đầy thực dụng và khôn ngoan của đội chủ sân Anfield tiếp tục được phát huy. Hai năm qua, họ có một cầu thủ dự bị ngoan ngoãn và luôn nỗ lực khi được trao cơ hội. Đến thời điểm thích hợp, "The Kop" bán cầu thủ để thu về món lợi trên thị trường.

Với Minamino, nhiều người sẽ nói rằng cầu thủ này có hai năm trải nghiệm quý giá ở một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng mà chân sút sinh năm 1995 để lại Anfield là quá ít ỏi. Nếu chọn một bước đệm khác khi rời Salzburg vào năm 2020, mũi nhọn của tuyển Nhật Bản có thể bước lên một tầm vóc mới, thay vì lúc này phải làm lại ở Monaco.

"Tôi chơi nhiều trận đấu mà chẳng ai hứng thú. Ngay cả khi tôi để lại ấn tượng (ở những trận đấu đó - PV), không nhiều người chú ý", Minamino chua chát thừa nhận trên Sanspo. "Tôi cố gắng tự truyền cảm hứng cho bản thân để chứng tỏ giá trị của mình. Tôi tập luyện thêm nhiều hơn sau các buổi tập cùng đội".

Minamino, giống như nhiều cầu thủ châu Á khác, được các đội bóng châu Âu đánh giá cao bởi sự kiên trì, tính kỷ luật và thường không than phiền khi phải ngồi dự bị. Tuy nhiên, chính ngôi sao người Nhật Bản thừa nhận giai đoạn phải ngồi dự bị quá nhiều ở Anfield khiến anh mất cảm giác thi đấu đỉnh cao và sự tự tin.

"Tôi luôn nghĩ về việc mình phải bỏ lại đằng sau những sự bất mãn khi bước vào trận đấu", Minamino tiết lộ. "Tôi luôn cảm thấy hối tiếc và giận dữ mỗi ngày. Thật khó để giúp bản thân cảm thấy ổn định về mặt tinh thần".

Minamino không giấu sự thất vọng trong thời gian khoác áo Liverpool hai năm qua. Với 10 bàn thắng cho "The Kop" trên mọi đấu trường trong mùa giải 2021/22, ngôi sao người Nhật Bản không chơi quá tệ. Nhưng nếu nhìn vào thứ tự ưu tiên trên hàng công của HLV Jurgen Klopp, việc chân sút châu Á thất vọng là điều dễ hiểu. Nửa giai đoạn sau của mùa giải 2021/22, Minamino chỉ là lựa chọn thứ 6 hoặc thứ 7 trên hàng công Liverpool, xếp sau Mohamed Salah, Luis Diaz, Sadio Mane, Diogo Jota và Roberto Firmino.

Minamino còn phải cạnh tranh suất đá chính với Divock Origi, người vừa rời Liverpool trong hè này. Cầu thủ Nhật Bản cuối cùng chỉ đá chính một trận ở Premier League 2021/22.

Với một cầu thủ hàng đầu của bóng đá Nhật Bản, đó là thống kê đáng thất vọng. Nhưng Minamino không thể trách Klopp, vì những cái tên còn lại trên hàng công Liverpool đều có đẳng cấp cao hơn anh.

Cuộc cạnh tranh cho suất đá chính ở sân Anfield là sòng phẳng và Minamino đơn giản chưa chứng minh được mình. Ở giai đoạn hay nhất của mình tại Liverpool, điều Minamino khiến người ta chú ý nhất chính là sự đa năng. Anh có thể chơi tốt ở nhiều vị trí trên hàng công. Tuy nhiên, chân sút người Nhật Bản chưa bao giờ bùng nổ như Salah, Mane hay thậm chí để lại dấu ấn ngang Diaz hay Jota.

Minamino muốn thoát cảnh ngồi dự bị ở Anfield để khẳng định năng lực bản thân. Ảnh: Reuters.

Monaco là bước đệm phù hợp

Đó là điều được dự báo từ trước khi cầu thủ rời Salzburg. Minamino có thể không gặp may, khi cập bến Anfield trong thời điểm đại dịch vừa bùng phát hai năm trước. Anh thấy mình bị cô lập ở một đất nước mới, phải vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Đại dịch cũng khiến cầu thủ không thể hòa nhập tốt nhất với các đồng đội mới.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, Liverpool cũng không kỳ vọng quá nhiều vào bản hợp đồng giá rẻ từ Salzburg. Chỉ 8 tháng sau khi mua Minamino, ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield tiếp tục chiêu mộ Jota, một tiền đạo khác từ Wolves. Sau đó đến lượt Diaz rồi Fabio Carvalho, Darwin Nunez cập bến Liverpool. Hè này, ngay cả khi Origi hay Mane rời đội, Minamino cũng không thể ở lại với hy vọng kiếm suất đá chính mùa tới.

Minamino cùng với Mehdi Taremi (Porto), Hwang Ui-jo (Bordeaux), Son Heung-min (Tottenham) hay Hee-chan Hwang (Wolves), là những chân sút hay nhất bóng đá châu Á hiện tại. Tuy nhiên, chỉ có Minamino chọn khoác áo một CLB ứng viên vô địch Champions League. Ngay cả Son Heung-min, cầu thủ đẳng cấp nhất của bóng đá châu Á hiện tại, cũng chọn việc gắn bó với Tottenham để đảm bảo suất đá chính và vị thế tại CLB.

Truyền thông châu Âu gần đây xôn xao với phát biểu của Son Woong-jung, bố Son Heung-min. Ông cho rằng con trai mình cần phải trở thành trụ cột của một trong những CLB hàng đầu thế giới. Tottenham trong mắt nhiều người rõ ràng không ở đẳng cấp của Liverpool hay Real Madrid.

Ở tuổi 29, cơ hội để Sonny chuyển sang một CLB lớn hơn Tottenham không còn nhiều. Minamino nhỏ hơn tiền đạo người Hàn Quốc 3 tuổi và anh còn cơ hội làm lại. Monaco là thử thách vừa sức cho tiền đạo người Nhật Bản. Thậm chí nhiều chuyên gia bóng đá châu Âu tin rằng những CLB ở tầm vóc kiểu như Monaco mới chính là bến đỗ Minamino nên chọn khi rời Áo hai năm trước.

Hiển nhiên, người ta không thể đảo ngược quá khứ. Monaco về đích thứ 3 ở Ligue 1 2021/22 và có suất dự vòng sơ loại Champions League mùa tới. Đội bóng của Ligue 1 cũng khá "mát tay" trong việc phát triển tiền đạo hay cầu thủ trẻ.

Nếu Minamino thể hiện tốt trong màu áo Monaco thời gian tới, anh hoàn toàn có thể mơ về việc tiếp tục chuyển sang các CLB lớn hơn trong tương lai. Giấc mơ tại bóng đá châu Âu của tiền đạo người Nhật Bản chưa kết thúc.