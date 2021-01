Milla Jovovich nửa mừng nửa lo khi con gái vào vai Black Widow lúc nhỏ

Trong bom tấn “Black Widow” thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, diễn viên nhí Ever Anderson được giao vai Natasha Romanoff thuở nhỏ.

Milla Jovovich chia sẻ với phóng viên ET Online về việc con gái cô - Ever Anderson - sẽ thủ vai Black Widow/Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) lúc nhỏ trong bộ phim riêng về nữ điệp viên. Đả nữ của Monster Hunter cho biết cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi chứng kiến con gái nối nghiệp mình.

Ever Anderson bên bố và mẹ trên thảm đỏ ra mắt phim Resident Evil: The Final Chapter (2016). Ảnh: Getty Image.

“Một mặt, tôi lo cho con vì biết ngành công nghiệp điện ảnh vô cùng khắc nghiệt. Mặt khác, tôi hạnh phúc vô cùng khi thấy bé đã tìm thấy niềm đam mê và nghiêm túc theo đuổi từ khi mới lên 5”, Milla Jovovich phát biểu.

Ever Anderson đã lớn lên trên phim trường cùng với những dự án điện ảnh của bố - đạo diễn Paul W.S. Anderson - và mẹ. Milla Jovovich tin rằng vai diễn trong Black Widow hoàn toàn phù hợp với con gái.

Cô nói: “Chúng tôi gọi con bé là Widow nhí. Ever rất thích các bộ phim của Marvel Studios. Tôi hạnh phúc khi thấy con diễn xuất trên phim trường”.

Theo Comicbook, vai Natasha Romanoff lúc nhỏ của Ever Anderson nhiều khả năng xuất hiện ngay đầu phim. Trong cuốn Marvel's Black Widow: The Official Movie Special Book, nam diễn viên thủ vai Alexei/The Red Guardian - David Harbour - từng nói về chuyện yếu tố “gia đình” được bộ phim thể hiện như thế nào.

“Anh ta và Black Widow được sắp đặt như những thành viên của một gia đình điệp viên giữa nước Mỹ thập niên 1990. Nhân vật Melina của Rachel Weisz giống như một người mẹ, Alexei là bố, còn Natasha và Yelena là hai cô con gái. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh này rõ nét trong phần mở đầu của bộ phim và nó khá thuyết phục”, cuốn sách dẫn lời nam diễn viên.

Ever Anderson từng vào vai phiên bản nhỏ tuổi của Alice (Milla Jovovich) hay Red Queen trong Resident Evil: The Final Chapter. Ảnh: Constantin Film.

Harbour cũng cho biết: “Họ đã biết nhau từ lâu trước khi mất liên lạc gần 20 năm. Khi bộ phim bắt đầu, Alexei đã biết rõ Natasha tới từng chân tơ kẽ tóc. Anh ta là người đưa Natasha ra khỏi Red Room, nhưng đồng thời là kẻ đã đẩy cô trở lại”.

Black Widow là tựa phim đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel ra rạp trong năm 2021. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phim đã lùi ngày phát hành lại một năm - từ mùa phim hè 2020 tới tháng 5/2021.