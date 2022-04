Miley Cyrus và bạn trai hôn nhau trên phố

Miley Cyrus và tay trống Maxx Morando đã yêu nhau được nửa năm. Họ không ngại trao nhau cử chỉ tình cảm nơi đông người.

Eonline đưa tin ngày 15/4, Miley Cyrus và tay trống Maxx Morando công khai thể hiện tình cảm khi đi dạo ở Tây Hollywood, Mỹ. Nữ ca sĩ được bạn trai ôm eo, họ nán lại hôn nhau trên vỉa hè trước khi nói lời tạm biệt.

Nguồn tin cho biết đôi uyên ương có chuyến đi chơi vui vẻ. Đã khá lâu khán giả mới thấy giọng ca Wrecking Ball tươi cười hạnh phúc sau biến cố tình cảm.

Miley Cyrus và bạn trai tình cảm trên phố. Ảnh: Eonline.

Morando được cho là đặc biệt quan tâm đến cảm xúc, sức khỏe của bạn gái, nhất là sau khi cô vừa khỏi Covid-19. Đầu tháng 4, Cyrus dương tính với nCoV nên bỏ lỡ lễ trao giải Grammy.

Theo Daily Mail, Maxx Morando nhỏ hơn Miley Cyrus 6 tuổi, là tay trống nổi tiếng của ban nhạc Lily thường biểu diễn ở Los Angeles. Cả hai tìm thấy điểm chung trong sở thích âm nhạc, nghệ thuật. Họ có tính cách nổi loạn và cởi mở như nhau.

Hồi tháng 2, Cyrus được bạn trai đưa đi nghỉ dưỡng ở Cabo San Lucas, Mexico. Họ bao trọn khu resort sang trọng để tận hưởng không gian riêng tư nhưng vẫn bị paparazzi làm phiền.

Cyrus và Morando hẹn hò từ tháng 11/2021. Trên Instagram, nữ ca sĩ không ngại công khai ảnh chụp cùng người yêu trong sự kiện thời trang Gucci "Love Parade" ở Los Angeles, Mỹ.

E! News cho biết Morando đã âm thầm xuất hiện trong hậu trường show nhạc đêm giao thừa để ủng hộ bạn gái. Anh lặng lẽ theo dõi màn trình diễn của Cyrus và các khách mời. Ca khúc You mà nữ ca sĩ trình bày được cho là viết về Morando.

"Bạn trai là một trong những nghệ sĩ mới nổi mà tôi rất yêu thích", cựu ngôi sao Disney chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Vogue.

Miley Cyrus và bạn trai trong sự kiện của thương hiệu Gucci năm 2021. Ảnh: Pagesix.

Miley Cyrus mải mê yêu đương nhưng không lơ là công việc. Đầu tháng 4, cô trình làng album phát trực tiếp đầu tiên có nhan đề Attention: Miley Live, bao gồm các ca khúc mới Attention, You và loạt hit cũ như We Can't Stop, Where Is My Mind, Wrecking Ball, Nothing Compares.

Album còn chứa các bản cover bài hát của nghệ sĩ nổi tiếng mà Cyrus tâm đắc, như Heart of Glass của Blondie, Jolene của Dolly Parton và Like a Prayer của Madonna.