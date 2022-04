Miley Cyrus mắc Covid-19

Miley Cyrus cho biết sức khỏe của cô vẫn ổn sau khi có kết quả dương tính với nCoV trước thềm lễ trao giải Grammy.

Theo People, Miley Cyrus xác nhận mắc Covid-19 ngày 1/4. Nữ ca sĩ cho biết: "Đi vòng quanh thế giới, phục vụ 100.000 khán giả mỗi đêm và gặp gỡ hàng trăm người hâm mộ mỗi ngày, khả năng nhiễm virus là rất cao".

Giọng ca Angels Like You nói sức khỏe cô hiện vẫn ổn, không có triệu chứng nặng. Với những gì Cyrus cống hiến thời gian qua thì cô nghĩ việc nhiễm bệnh không có gì đáng lo.

Tuy nhiên, Cyrus tiếc vì không thể tham gia sự kiện thường niên của Janie's Fund - tổ chức từ thiện do tiền bối của cô là Steven Tyler - sáng lập. Theo nữ ca sĩ, vé cho đêm nhạc lần thứ 4 sắp tới đã bán sạch.

Miley Cyrus trong show diễn Lollapalooza Argentina gần đây. Ảnh: Backgrid.

"Tôi cảm thấy tệ vì đó là tổ chức từ thiện cực kỳ quan trọng với mình. Xin lỗi Steven Tyler. Chúng ta sẽ gặp nhau vào dịp khác", Cyrus viết trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, khán giả cũng không thể nhìn thấy nữ ca sĩ xuất hiện ở Grammy diễn ra vào ngày 3/4.

Miley Cyrus thông báo mắc Covid-19 đúng ngày cô phát hành album Attention: Miley Live, bao gồm các ca khúc mới Attention, You và loạt hit cũ như We Can't Stop, Where Is My Mind, Wrecking Ball, Nothing Compares.

Trong album, ngôi sao người Mỹ cũng cover bài hát của nghệ sĩ nổi tiếng khác, như Heart of Glass của Blondie, Jolene của Dolly Parton và Like a Prayer của Madonna.

"Attention: Miley Live không chỉ là album phát trực tiếp đầu tiên của tôi, nó còn là album của tất cả - tôi và người hâm mộ đã cùng nhau tạo nên sản phẩm này. Tôi đã hỏi khán giả muốn nghe ca khúc nào và tôi cố gắng tổ chức buổi trình diễn có tất cả ca khúc đó. Tôi yêu các bạn rất nhiều", Cyrus chia sẻ.

Theo Daily Mail, hồi tháng 3, Cyrus đã tổ chức tour diễn ở Nam Mỹ nhằm quảng bá ca khúc Attention. Cô đã trình diễn tại sự kiện Lollapalooza Argentina, Lollapalooza Chile 2022 ở Santiago. Tuy nhiên, nữ ca sĩ phải thay đổi kế hoạch đến thủ đô Asuncion, Paraguay vì máy bay bị sét đánh, phải hạ cánh khẩn cấp.