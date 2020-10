Miley Cyrus làm mẫu ảnh cho sinh viên

Nữ ca sĩ diện bộ cánh tôn đôi gò bồng đảo do một nữ sinh viên năm cuối trường nghệ thuật thiết kế.

Theo tạp chí Vogue, Miley Cyrus vừa đồng ý làm mẫu cho bộ sưu tập Thu - Đông 2020 của Sohee Park - nữ sinh viên thiết kế thời trang trường nghệ thuật Central Saint Martins (Anh).

Tình cũ Liam Hemsworth đã diện bộ váy hoa mẫu đơn bồng bềnh từ bộ sưu tập The Girl in Full Bloom cho lần xuất hiện trên The Graham Norton Show. Bộ cánh được khen sáng tạo, đột phá, và phù hợp với cá tính mạnh mẽ của Cyrus.

"Tư duy nghệ thuật của Sohee chắc chắn sẽ còn thu hút Cyrus. Cô ấy là nghệ sĩ đa phong cách, chấp nhận thử nghiệm hình ảnh glam-rock pha màu sắc disco cho đĩa đơn mới nhất Midnight Sky", tạp chí Mỹ bình luận.

Miley Cyrus xinh đẹp trong bộ váy lấy cảm hứng từ hoa mẫu đơn. Ảnh: Instagram.

Bỏ qua nhiều lời chê bai chất nhạc cũ, Midnight Sky đã đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc nước Anh nhiều tuần nhất năm nay. Cyrus chia sẻ: "Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả. Thành công này là vinh dự lớn trong hành trình theo đuổi âm nhạc của tôi".

Tham gia Geena the Latina and Frankie V Morning Show tối 16/10, Miley Cyrus kể về sự cố đáng tiếc từng xảy ra trên phim trường The Voice - chương trình cô làm giám khảo mùa 11 và 13.

Nữ ca sĩ nhớ lại: "Chú chó bé bỏng của tôi từng bị điện giật vào một buổi ghi hình, gây ra sự hỗn loạn cho toàn bộ ê-kíp. Đó là sự cố đáng xấu hổ nhất mà nó từng gây ra. Bạn biết đấy, trên phim trường có rất nhiều dây điện. Trong lúc mọi người đang tập trung hát, con chó của tôi đã cắn vào dây điện kết nối với TV và bị điện giật. Nó co giật rất mạnh".

Miley Cyrus gặp nhiều tình huống khó xử khi nuôi 12 con chó cùng lúc. Ảnh: Daily Mail.

Giọng ca Wrecking Ball kể thú cưng của cô may mắn vẫn ổn sau sự cố. Cô dùng từ "quái vật" để mô tả chú chó thường xuyên làm trò nghịch ngợm của mình.

Miley Cyrus nổi tiếng yêu thương động vật. Cô từng xăm lên ngực chân dung chú chó quá cố Floyd và con cá đuối Clauslow.

Ngoài ra, cô cũng có vị trí dành riêng cho hai thú cưng Emu và Mary Jane.

Trong thời gian yêu Cody Simpson, cựu diễn viên Disney nhận nuôi chú chó tên Bo từ khách sạn cứu hộ chó mèo The Wagmo có trụ sở tại California. Bo chính là biệt danh của Billy Ray Cyrus - cha đẻ của nữ ca sĩ - hồi còn học trung học phổ thông.