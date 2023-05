Miley Cyrus không hối hận khi yêu Liam Hemsworth

Miley Cyrus cho biết chưa bao giờ hối hận khi yêu Liam Hemsworth vì cuộc tình này đã giúp định hình con người cô ngày hôm nay.

Trả lời phỏng vấn trên Vogue ngày 18/5, Miley Cyrus chia sẻ về mối tình hơn thập kỷ với tài tử người Australia. Cô nói: "Tôi sẽ không xóa sổ câu chuyện tình yêu của mình, hoặc muốn nó bị xóa. Cuộc sống này thú vị, nên đã tạo ra cách kể chuyện đầy thú vị".

Cyrus hẹn hò Hemsworth sau khi đóng chung phim The Last Song (2010). Họ trải qua nhiều lần chia tay rồi tái hợp. Năm 2016, cặp sao yêu nhau lần nữa và quyết định kết hôn trong buổi lễ riêng tư ở Tennessee (2018). Nhưng chỉ 8 tháng sau đó, họ trả tự do cho nhau.

Chủ nhân hit Flowers chia sẻ, cô và chồng cũ chia tay trong hòa bình, đồng thời phủ nhận cuộc hôn nhân kết thúc vì nguyên nhân ngoại tình. "Liam và tôi đã bên nhau hơn thập kỷ. Tôi yêu Liam và sẽ luôn như vậy", ca sĩ từng tâm sự.

Nữ ca sĩ cho biết cô sẽ không quên chuyện tình cảm với Liam Hemsworth. Ảnh: Vogue.

Hiện tại, Hemsworth hạnh phúc bên người mẫu Gabriella Brooks, còn Cyrus đang yêu Maxx Morando, một nhạc sĩ. Kể trên Vogue, ca sĩ cho biết buổi hẹn hò đầu tiên của hai người không tốt đẹp như kỳ vọng.

Thừa nhận đó là buổi "blind date" (hẹn hò giấu mặt), nghĩa là cuộc giao tiếp giữa hai người chưa từng gặp nhau, thường được sắp xếp bởi một người quen biết chung, Cyrus nói: "Tôi đã nghĩ rằng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là tôi đứng dậy và đi về". May mắn rằng cả hai vẫn gắn bó với nhau đến hiện tại.

Tin tức Cyrus và Morando hẹn hò xuất hiện vào tháng 12/2021, sau khi cặp sao cùng dự show diễn giới thiệu bộ sưu tập Love Parade của Gucci. Họ còn không ngại thể hiện hành động thân thiết tại bữa tiệc của Miley ở Miami.

Trong tháng 2/2022, Cyrus và bạn trai đi nghỉ mát tại Cabo San Lucas, Mexico. Hình ảnh cặp sao đùa giỡn, hôn nhau được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đến tháng 4/2022, họ công khai hẹn hò. Khoảnh khắc đôi uyên ương hôn nhau được paparazzi ghi lại.