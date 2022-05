Miley Cyrus gây bàn tán với mốt không nội y

Miley Cyrus thể hiện mặt gợi cảm và có phần nền nã khi diện trang phục bó sát mang phong cách không nội y.

Ngày 16/5, Daily Mail đưa tin Miley Cyrus thu hút toàn bộ sự chú ý của công chúng khi xuất hiện lộng lẫy tại NBCUniversal Upfront ở New York, Mỹ. Ban đầu, ngôi sao 30 tuổi dự sự kiện trong bộ váy ôm sát tôn lên đường cong nóng bỏng. Nữ ca sĩ đồng thời gây ra sự bàn tán với mốt không nội y.

Trong cùng một ngày, Cyrus thay đổi trang phục từ đen sang đỏ rực. Đây là thiết kế được cô diện trên sân khấu và biểu diễn ca khúc Like A Prayer. Vẻ gợi cảm nhưng có phần nền nã khác hẳn hình tượng nổi loạn trước đây của cô.

Phong cách gợi cảm hiện tại của Miley Cyrus. Ảnh: Splash News.

Theo Daily Mail, Miley Cyrus dường như tái hiện khoảnh khắc Doctor Strange khi chọn kiểu tóc vàng rực, ẩn bên trong là màu tóc đen.

Sau khi biểu diễn, giọng ca Wrecking Ball trở lại hình tượng cá tính thường thấy. Bộ trang phục ren xuyên thấu lộ nội y phối cùng boots đen hầm hố giúp nữ ca sĩ tăng thêm vẻ nổi loạn.

Theo Deadline, NBC đang thiết lập chương trình để Miley Cyrus biểu diễn thử, chuẩn bị cho Giao thừa 2023. Giọng ca We Can't Stop lần đầu xuất hiện trong chương trình Giao thừa của mạng truyền hình vào đầu năm nay. Người biểu diễn cùng cô là Pete Davidson, bạn trai của Kim Kardashian.

Trong đêm Giao thừa 2022, Miley Cyrus gặp sự cố biểu diễn do mặc trang phục quá gợi cảm. Trong lúc chuẩn bị chuyển sang bài hát We Party in the USA, ngôi sao 30 tuổi gặp sự cố trang phục. Cô một tay giữ áo, lùi về phía sau để ca sĩ hát bè, đội vũ công hỗ trợ khi gặp tình huống không mong muốn.

Miley Cyrus từng gặp sự cố biểu diễn trong Giao thừa 2022. Ảnh: Getty.

Sau buổi diễn, Miley Cyrus gửi lời cảm ơn đến khán giả vì thông cảm sự cố của cô. Giọng ca Wrecking Ball cho rằng cô học được cách đối phó với điều bất ngờ. "Tôi chúc mọi người ở Miami và khán giả tại nhà có năm 2022 vui vẻ và khỏe mạnh. Cảm ơn các bạn cùng tôi tham gia bữa tiệc vui vẻ", Cyrus nói.