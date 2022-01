Miley Cyrus gặp sự cố biểu diễn trong đêm Giao thừa

Việc diện áo mỏng manh khiến Miley Cyrus gặp sự cố khi đang biểu diễn. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉnh lại trang phục và tiếp tục đêm nhạc đón năm mới.

Ngày 1/1, People đưa tin Miley Cyrus có phần trình diễn khuấy động trong chương trình đặc biệt của NBC mang tên Bữa tiệc đêm Giao thừa của Miley. Nữ ca sĩ trình bày loạt hit làm nên tên tuổi, trong đó có We Can't Stop.

Trong lúc chuẩn bị chuyển sang bài hát We Party in the USA, ngôi sao 30 tuổi gặp sự cố trang phục. Cô một tay giữ áo, lùi về phía sau để ca sĩ hát bè, đội vũ công hỗ trợ khi gặp tình huống không mong muốn.

Miley Cyrus xử lý trang phục trên sân khấu đêm Giao thừa. Ảnh: NBC.

Nữ ca sĩ sau đó trở lại sân khấu với chiếc áo khoác diện từ đầu chương trình. "Mọi người chắc chắn đang nhìn tôi bây giờ. Tôi vẫn mặc những bộ quần áo đẹp nhất từng mang lên sân khấu", cô nói sau khi giải quyết sự cố.

Sau buổi diễn mừng năm mới ở Miami, Miley Cyrus gửi lời cảm ơn đến khán giả. "Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. Buổi diễn tối nay là tất cả về sự linh hoạt, cách xử lý khi gặp tình huống xấu nhất", cô nói.

Giọng ca Wrecking Ball cho rằng cô học được cách đối phó với điều bất ngờ. Thay vì vấn đề, nữ ca sĩ xem đây là cơ hội. "Tôi chúc mọi người ở Miami và khán giả tại nhà có năm 2022 vui vẻ và khỏe mạnh. Cảm ơn các bạn cùng tôi tham gia bữa tiệc vui vẻ", nữ ca sĩ nói thêm.

Miley Cyrus và Pete Davidson - bạn trai mới của Kim Kardashian - là nhân vật chính của đêm tiệc mừng năm mới. Ảnh: NBC.

Chương trình Bữa tiệc đêm giao thừa của Miley được phát trực tiếp trên NBC. Việc tổ chức tại Miami khiến nữ ca sĩ và nhà đài bị phản đối. Người dân lo lắng đêm tiệc sẽ làm gia tăng số ca nhiễm biến thể Omicron. Song, Cyrus tuyên bố toàn bộ đám đông đã được tiêm phòng vào đầu chương trình.

Jen Neal, phó chủ tịch điều hành của đơn vị tổ chức Live Events nói: "Chúng tôi chắc chắn đây là buổi tối thú vị và vui vẻ, đánh dấu năm 2022 tuyệt vời. Chúng tôi thấy vui vì được hợp tác với Miley Cyrus và Pete Davidson".