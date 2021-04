Miley Cyrus bị chỉ trích vì đi giày chứa máu người

Nữ ca sĩ đăng ảnh đi giày Air max 97 và nhận về nhiều bình luận tiêu cực từ dân mạng.

Trong bài đăng mới trên mạng xã hội, Miley Cyrus gây tranh cãi với bức ảnh đi giày Air max chứa máu người cùng dòng trang thái: "Can you see Satan" (tạm dịch: Bạn có nhìn thấy quỷ dữ).

Nữ ca sĩ là một trong số ít nghệ sĩ sở hữu phiên bản giới hạn của đôi giày hợp tác giữa Lil Nas X và công ty MSCHF. Thiết kế được bán với giá 1.018 USD tương ứng với con số trong kinh thánh.

Miley đi giày chứa máu người. Ảnh: @mileycyrus.

Tuy nhiên, hình ảnh của nữ ngôi sao nhanh chóng bị chỉ trích, nhận về luồng ý kiến trái chiều từ dân mạng. Nhiều người không đồng ý cách nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng quảng bá cho sản phẩm mang chủ đề về ma quỷ. Số khác quyết định bỏ theo dõi và tẩy chay Miley Cyrus.

Tài khoản @m.araa: "Tạm biệt Miley, tôi sẽ không thần tượng bạn nữa. Tại sao lại ủng hộ điều này? Thật buồn khi nhìn thấy đôi giày Satan trên chân của bạn. Tôi cầu xin chúa tha thứ cho tội lỗi của cô ấy".

Trong khi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng phản đối ý tưởng và không mua bất cứ sản phẩm nào liên quan đến ma quỷ, hành động đi giày chứa máu người của Miley đi ngược lại số đông, khiến hình ảnh của cô mất thiện cảm với công chúng.

Trước đó, Nike quyết định gửi đơn kiện MSCHF vì kết hợp cùng Lil Nas X ra mắt dòng giày. Nhãn hàng cho biết công ty MSCHF làm ảnh hưởng hình ảnh thương hiệu khi chỉnh sửa thiết kế giày với chủ đề nhạy cảm về tôn giáo.

Luật sư riêng của hãng đã có bằng chứng về sự nhầm lẫn trong câu chuyện Nike ủy quyền, phê duyệt sản xuất đôi giày Satan cho công ty MSCHF cũng như lời kêu gọi tẩy chay thương hiệu từ khách hàng trên thế giới.

Nike yêu cầu tòa án ngay lập tức ngăn chặn công ty tiếp tục thực hiện các đơn đặt hàng đối với mẫu giày Air Max 97 chứa máu người, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Thiết kế giày Air max 97 của MSCHF hợp tác với Lil Nas X. Ảnh: Page Six.

Ngày 28/3, nam rapper người Mỹ tung ra hình ảnh mẫu sneakers Air Max được sản xuất với số lượng giới hạn 666 đôi. Mỗi đôi giày được đánh số thứ tự x/666. Trên thân giày có biểu tượng ngôi sao 5 cánh của quỷ Satan biến tấu như móc khóa, đính ở phần dây thắt.

Bên trong hộp giày in đoạn kinh thánh Luke 10:18 đề cập đến câu chuyện Satan bị trục xuất khỏi thiên đàng: "Tôi nhìn thấy Satan rơi xuống như một tia sét từ thiên đường".

Điểm gây tranh cãi của mẫu giày là vùng đệm khí bên trong được lấp đầy bởi mực đỏ. Nhà sản xuất cho biết mỗi đôi giày sẽ có một giọt máu người. Mức giá được đưa ra là 1.018 USD , tương ứng với con số trong kinh thánh.