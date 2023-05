Milan trút giận ở Serie A sau thất bại tại Champions League

Trên sân nhà, AC Milan không mất nhiều công sức để giành trọn 3 điểm trước Sampdoria, đội đứng cuối bảng xếp hạng. Ngay phút thứ 9, Rafael Leao giúp đội bóng áo sọc đỏ đen dẫn trước sau một tình huống chạy chỗ khôn khoan và dứt điểm gọn gàng.

Dù bị gỡ hòa ở phút 20 sau bàn thắng của Fabio Quagliarella, AC Milan cũng nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn. Olivier Giroud ghi 2 bàn liên tiếp ở phút 23, 29 để giúp đội chủ sân San Siro dẫn trước 3-1 sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, AC Milan vẫn là đội chơi tốt hơn. Phút 63, Brahim Diaz lập công sau pha đệm bóng cận thành đơn giản. Phút 68, Giroud ghi thêm một bàn để hoàn thất cú hat-trick cho riêng mình.

Chung cuộc, AC Milan giành chiến thắng 5-1. Kết quả này không chỉ giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng vào top 4 (đứng thứ 5, kém đội thứ 4 là Lazio đúng 1 điểm và chơi nhiều hơn một trận) mà còn mang đến sự tự tin cho thầy trò HLV Stefano Pioli sau khi để thua Inter Milan tại bán kết Champions League.

"Chúng tôi đã phải nhận lấy nỗi thất vọng khi bị loại ở Champions League. AC Milan đã ghi rất nhiều bàn thắng và điều đó có thể giúp chúng tôi tự tin tiến lên ở Serie A. Vẫn còn hai trận ở phía trước, hãy chờ xem AC Milan kết thúc mùa giải ở vị trí nào", HLV Pioli chia sẻ sau chiến thắng trước Sampdoria.

Ở trận tiếp theo, AC Milan sẽ đối đầu Juventus, đội nhì bảng, lúc 1h45 ngày 29/5 (giờ Hà Nội). HLV Pioli tự tin sẽ giành chiến thắng với một thứ bóng đá đẹp.

