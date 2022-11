Mike Pence bảo vệ di sản chính trị thời Donald Trump

Trong cuốn “So Help Me God”, cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nhìn lại sự nghiệp và dường như muốn mở đường cho một điều mới, theo đánh giá của New York Times.

Ông Trump từng chỉ trích Mike Pence vào cuối nhiệm kỳ của cả hai. Ảnh: New York Times.

Phần lớn cuốn So Help Me God được viết để thể hiện mối quan hệ của ông Pence và ông Trump, với rất nhiều chi tiết nhỏ và khó hiểu. Cuốn sách có dung lượng khá dài, 500 trang. Điều này cũng giống nhiều cuốn hồi ký khác của những nhân vật cốt cán thuộc Đảng Cộng hòa gắn bó với chính quyền Trump. Và có lẽ bởi vì ông Pence và những người khác nhận ra ở một mức độ nào đó rằng họ có rất nhiều việc phải giải thích.

Lý giải nhiệm kỳ làm việc cùng Trump

Theo ông Pence, việc ông Trump có nhiều lời lẽ kỳ lạ và cứng rắn trong suốt nhiệm kỳ là một trong nhiều chiến lược lớn. Theo đó, cựu Phó tổng thống Mỹ đóng vai “cảnh sát tốt” trong khi Tổng thống Trump vào vai “cảnh sát xấu”.

Ông viết: “Tôi chuẩn bị để đưa ra một thông điệp chắc chắn theo cách thức kín đáo của mình. Còn công việc của ông Trump là mang lại sấm sét".

Trong hồi ký, ông Pence công phu soạn lại di sản của mình. Một chương về Covid-19, các cuộc họp giao ban thời Covid-19 đầy khó khăn, đầy tính chiến đấu của ông Trump được mô tả như một sự an ủi tuyệt vời cho tình hình lúc bấy giờ. Pence viết: “Ông ấy (Trump) có một phương pháp xử lý các cuộc họp. Tôi nghĩ rằng ông ấy cảm thấy rằng việc ông ấy và báo chí tranh luận về một mặt nào đó khiến người dân Mỹ yên tâm rằng cuộc sống vẫn đang diễn ra”.

Cũng theo ông Pence, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Chúa. Ông Pence viết: “Tôi tin rằng Chúa đã đặt Tổng thống Trump sau chiếc bàn đó” và khi nói với ông Trump, Pence cũng cho biết: “Tôi tin rằng Chúa đặt tôi bên cạnh bạn để giúp bạn trở nên thành công”.

Cuốn hồi ký của ông Pence ra mắt ngày 15/11. Ảnh: Amazon.

Và ông Trump đã thành công, ít nhất là theo tính toán của Pence, khi bổ nhiệm được ba thẩm phán Tòa án tối cao, những người đã giúp thay đổi phán quyết về vấn đề nạo phá thai.

Ông Pence dường như cũng không bác bỏ thông tin rằng ông có liên quan đến việc bổ nhiệm một số quan chức cấp cao, bao gồm cả Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos.

Nhưng điều mà ông Pence không đề cập đến là nhiều người mà ông giúp đưa vào Nhà Trắng có quan hệ với gia đình Koch. Theo bài viết của Jane Mayer trên tờ The New Yorker, một dòng tiền ổn định của gia đình Koch từ lâu đã thúc đẩy sự nghiệp của Pence.

Động thái đáng ngạc nhiên ngày 6/1/2021

Trong suốt 4 năm nhiệm kỳ, ông Pence dường như luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì Trump muốn. Nhưng một bất ngờ đã diễn ra vào ngày 6/1/2021. Cụ thể, vào thời điểm đó, một đám đông ủng hộ Trump xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ (đồi Capitol) giữa lúc diễn ra phiên họp xác nhận chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Họ tấn công cảnh sát, vượt qua hàng rào an ninh và thậm chí hô hào "Treo cổ Mike Pence" - người chịu trách nhiệm chủ trì phiên họp xác nhận. Giữa nhiều sức ép, ông Pence vẫn từ chối yêu cầu của Trump và đồng ý xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Câu hỏi đặt ra là tại sao?

Pence nói rằng điều đó xuất phát từ sự tôn kính của chính ông đối với Hiến pháp Mỹ. Ông đã mô tả sự đau đớn khi phải ra quyết định vào ngày 6/1: “Tôi đã cầu nguyện để có thể khôn ngoan nhận biết điều đúng đắn phải làm và can đảm để làm điều đó”. Ông cũng biết rằng vai trò của mình trong quá trình xác nhận chỉ mang tính nghi thức vì các nhà lập pháp sẽ không bao giờ trao cho một người quyền lực để lật ngược toàn bộ cuộc bầu cử.

Nhưng ông cũng biết rằng việc thực hiện điều đúng đắn đó “sẽ có hại cho bạn của tôi”. Dù Pence đưa ra một số phàn nàn về “những lời nói thiếu thận trọng” của Trump lúc đó, cựu phó tổng thống vẫn cho rằng Trump đã bị những người khác đẩy đến bờ vực.

Theo đánh giá của tờ New York Times, đây là một sự “lắt léo” trong cách thể hiện lập trường của ông Pence. Ngay cả khi chỉ trích những người ủng hộ Trump, ông Pence vẫn liên tục gọi ông Trump là “bạn của tôi”.

Có thể thấy nổi bật nhất từ cuốn So Help Me God là cách ông Pence thể hiện hai điều hoàn toàn trái ngược nhau: một mặt, ông cho thấy sự "tức giận" với những kẻ bạo loạn vào ngày 6/1/2021 nhưng mặt khác, cố gắng không xa lánh những người ủng hộ Trump.

Ông Pence cũng ra tín hiệu mơ hồ về “cuộc bầu cử bất thường”, thậm chí đưa ra thông điệp về vụ kiện nhằm lật ngược bầu cử của ông Trump rằng: “Tôi vẫn hy vọng những thách thức pháp lý đó sẽ thành công” nhưng cuối cùng lại từ chối ngăn Quốc hội xác nhận chiến thắng của ông Biden.

Giữa quá nhiều thông điệp trái chiều và chỉ nhằm tìm cách hợp lý hóa nhiệm kỳ phó tổng thống vừa qua, một kết luận rõ ràng nhất từ So Help Me God có lẽ là ông Pence tiếp tục có tham vọng chính trị.