Miếng bánh trong đám cưới Vua Charles III được bán đấu giá sau 41 năm

Món tráng miệng được lưu giữ bởi Nigel Ricketts, người tham dự lễ cưới và tiệc chiêu đãi hoàng gia năm 1981. Giá khởi điểm là 300 bảng Anh (339 USD).

Hôn lễ của Thái tử Charles và Công nươn Diana được cử hành vào tháng 7/1981. Ảnh: Princess Diana Archive.

Ricketts, từng làm công việc đánh bóng kiểu Pháp tại lâu đài Windsor, qua đời vào đầu năm nay. Chiếc bánh hiện được giữ bởi phòng bán đấu giá Dore and Rees ở Vương quốc Anh, theo The New York Post.

Guy Tayler, đứng đầu bộ phận bán hàng của Dore and Rees, cho biết: “Có lẽ lượng rượu trong bánh đã giúp bảo quản nó nguyên dạng”.

Lát bánh cưới được đựng trong hộp trang trí ban đầu, có giá ước tính từ 300 bảng Anh ( 339 USD ). Tuy nhiên, món đồ sẽ được bán với con số cao hơn nữa.

Có 23 chiếc bánh được làm cho đám cưới của Thái tử Charles và Công nương Diana, nhưng miếng bánh được bán đấu giá có thể đến từ chiếc bánh trái cây ở trung tâm có 5 tầng và cao 1,5 m. Năm 2014, một lát bánh tương tự được bán với giá 990 bảng Anh ( 1.375 USD ).

Có 23 chiếc bánh được làm cho đám cưới của Thái tử Charles và Công nương Diana. Miếng bánh đang được đấu giá (phải) có thể đến từ chiếc bánh trái cây 5 tầng. Ảnh: Princess Diana Archive, Dore and Rees.

Trong khi đó, Dore và Rees cũng chuẩn bị bán đấu giá bức thư cảm ơn do Thái tử Charles viết và gửi cho các nhân viên phục vụ hoàng gia vào thời gian tổ chức lễ cưới.

Bức thư này cũng nằm trong số tài sản của Ricketts, nhưng được gửi cho đồng nghiệp tên là Peter.

Ricketts và các nhân viên hoàng gia đã cùng nhau mua chiếc bàn tặng đám cưới Thái tử Charles và Công nương Diana. Chú rể tỏ ra vui mừng khi nhận món quà này.

“Diana và tôi rất cảm động vì có lẽ mọi người đã vất vả để tìm ra thứ gì đó phù hợp. Chúng tôi sẽ cất giữ cẩn thận món quà này trong nhà”, bức thư viết.

Theo trang web của Dore and Rees, món đồ này có giá khởi điểm ước tính 150 bảng Anh ( 169 USD ).

Trong khi hàng trăm triệu người theo dõi đám cưới của Thái tử Charles và Công nương Diana vào năm 1981, cuộc hôn nhân đầy sóng gió của họ chỉ kéo dài hơn một thập kỷ. Hai người chia tay vào năm 1992, trước khi ly hôn 4 năm sau đó.