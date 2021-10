Miền Trung dự kiến sơ tán gần 300.000 người tránh mưa lũ

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi dự kiến sơ tán gần 300.000 người để ứng phó với đợt mưa lớn cực đoan trong những ngày tới. Trước diễn biến này, nhiều địa phương đã cấm biển.

Thông tin trên được đại diện Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, cho biết tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ chiều 6/10. Cuộc họp được kết nối với 10 tỉnh, thành phố miền Trung, nhằm lên phương án ứng phó với tình hình mưa bão diễn biến phức tạp thời gian tới.

Một số tàu thuyền neo dù chờ bão đi qua

Theo đó, các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã sẵn sàng phương án sơ tán dân để ứng phó với thiên tai, phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19. Các địa phương dự kiến sơ tán hơn 71.500 hộ dân, tương ứng khoảng 290.600 người dân khu vực ven biển.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã rà soát những người trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như chuẩn bị biện pháp y tế phù hợp để an toàn với dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, TP Đà Nẵng đã ra lệnh cấm biển từ 14h ngày 5/10, trong khi Thừa Thiên - Huế yêu cầu cấm biển từ 14h ngày 6/10.

Trao đổi tại cuộc họp, ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết địa phương đã thành lập 559 đội xung kích phòng chống thiên tai phối hợp với quân đội, đồng thời sẵn sàng huy động 1.100 cán bộ chuẩn bị ứng phó với thiên tai thời gian tới.

Tuy nhiên, trước diễn biến mưa lũ ngày càng phức tạp nhưng phương tiện ứng phó ở nhiều địa phương vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đề nghị Trung ương hỗ trợ địa phương về việc này, đồng thời hỗ trợ thêm kinh phí phòng chống thiên tai.

"Nếu có đủ phương tiện, con người để phòng chống, nhưng các hệ thống, công trình không được đầu tư, gia cố thì dù là thiên tai năm nay hay sang năm, các điểm này vẫn mất an toàn", ông Giang nói.

Khu vực chấm đỏ và cam là những nơi khả năng xuất hiện mưa lớn 50-200 mm trong những giờ tới. Ảnh: VNDMS.

Theo ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, địa phương quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ đê điều và hồ đập.

Hiện, Nghệ An có hơn 1.000 hồ đập thì 900 hồ đã đầy nước. Nếu mưa lớn xảy ra, nguy cơ tràn hồ rất lớn. Do đó, việc lên phương án điều tiết hồ và bảo vệ an toàn hồ đập là nhiệm vụ số một của địa phương trong thời gian tới.

Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết địa phương này còn 20 tàu thuyền hoạt động trên biển. Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh đang phối hợp với các địa phương để nắm thông tin chủ tàu, có phương án đưa các tàu vào nơi tránh trú an toàn trong những giờ tới.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết sắp tới, địa phương tiếp tục có chủ trương đón người dân ở các tỉnh phía Nam trở về. Do đó, tỉnh đã lên phương án để đưa đón người dân phù hợp với tình hình thiên tai, đồng thời có phương án di dời người dân ở miền núi và ven biển theo từng cấp bão khác nhau.

Tại cuộc họp, đại tá Nguyễn Đình Hưng, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, cho biết theo số liệu cập nhật đến 14h ngày 6/10, Quảng Nam còn 11 phương tiện với 102 lao động trong vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới, Quảng Ngãi còn 13 phương tiện và Bình Định còn 129 tàu, thuyền. Chủ các phương tiện đã nắm bắt được diễn biến của áp thấp nhiệt đới và đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm để tìm nơi tránh trú an toàn.

Tuy nhiên, theo đại tá Hưng, một số phương tiện Quảng Nam đang chờ áp thấp nhiệt đới đi qua để tiếp tục khai thác, đánh bắt. Đây là hành động nguy hiểm bởi sau áp thấp nhiệt đới này, Biển Đông khả năng hứng thêm một cơn bão nữa.

"Việc các tàu neo dù trong thời gian dài sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi đang đề nghị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với địa phương và người thân của các thuyền trưởng để kêu gọi phương tiện vào nơi tránh trú an toàn", ông Hưng nói.

72 khu vực nguy cơ sạt lở

Thông tin tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết các tỉnh miền Trung chuẩn bị đối mặt với đợt mưa lớn do ảnh hưởng của nhiều hình thái cực đoan.

Trước mắt, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông khả năng mạnh thành bão trong vòng 24-36 giờ tới, sau khi di chuyển qua quần đảo Hoàng Sa. Khi vào gần bờ, hình thái này di chuyển chậm hơn, đi chếch theo hướng tây tây bắc và tiến thẳng vào đất liền khu vực giữa Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

"Áp thấp nhiệt đới sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng cho các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ trong các ngày 6/10 đến 8/10. Lượng mưa trong đợt này Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum có nơi lên tới 500-600 mm", ông Khiêm đưa ra dự báo.

Ngày 9-12/10, tác động hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp của không khí lạnh, vùng mưa mở rộng ra Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ. Chuyên gia cảnh báo khu vực này có thể hứng chịu lượng mưa tương đối lớn trong những ngày tới.

Với kịch bản mưa này, ông Khiêm cho biết lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có thể lên trên báo động 2, có nơi trên báo động 3.

Chuyên gia đưa ra cảnh báo tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai, 56 huyện có thể ngập lụt và 72 khu vực thuộc nguy cơ sạt lở, lũ quét thời gian tới.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai họp cùng các bộ, ngành, địa phương để ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ miền Trung, chiều 6/10. Ảnh: Ngọc Hà.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, cho biết không chỉ chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, miền Trung khả năng hứng chịu chuỗi thiên tai nguy hiểm thời gian tới. Những hình thái nguy hiểm khả năng tác động, gây thêm những đợt mưa lũ lớn dọc các tỉnh miền Trung.

Trước mắt, ông Hoài đề nghị các địa phương khẩn trương kêu gọi số tàu thuyền còn hoạt động ở khu vực nguy hiểm nhanh chóng di chuyển, tránh trú vào nơi an toàn. Với các tàu của Quảng Nam còn đang neo dù ở trên biển, địa phương phải ngay lập tức đôn đốc trưởng tàu thoát khỏi khu vực này.

"Có tình trạng chủ quan do áp thấp nhiệt đới hoặc bão nhỏ mà tàu thuyền không chịu đi neo đậu, vì vậy các địa phương cần tăng cường trang thiết bị để chuẩn bị ứng phó, cứu hộ", ông Hoài nói và cho biết có những đợt thiên tai không lớn nhưng vẫn rất vất vả trong việc cứu hộ, cứu nạn.

Từ tối nay (6/10), bộ đội biên phòng tăng cường việc bắn pháo hiệu thông báo cho tàu thuyền, đồng thời địa phương chủ động phương án cấm biển tùy vào tình hình.

Ông Hoài cũng đề nghị các địa phương triển khai bản đồ cảnh báo ngập lụt để xác định phạm vi ngập lụt và lên phương án sơ tán người dân phù hợp, đảm bảo an toàn trong phòng chống thiên tai nhưng cần tính đến kịch bản an toàn trong điều kiện dịch bệnh.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, vận tốc không ổn định. Sau khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa, áp thấp mạnh thành bão và tiếp tục hướng về đất liền.