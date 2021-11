Miền Trung có thể mưa lớn trong 4 ngày, có nơi 600 mm

Thời tiết miền Trung diễn biến xấu khi bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa và Quảng Nam, Quảng Ngãi có thể mưa 600 mm trong 4 ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều nơi ở Nam Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng từ hôm nay (27/11) đến ngày 30/11. Điều này xảy ra do ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp đi qua Trung Bộ kết hợp nhiễu động gió đông trên cao.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, cho biết trong đợt mưa này, các tỉnh, thành phố từ Bình Định đến Khánh Hòa được dự báo ghi nhận lượng mưa phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 600 mm. Trong khi đó khu vực Tây Nguyên, Ninh Thuận, Bình Thuận, có thể mưa 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm.

Đáng lưu ý, từ đêm 27/11, mưa lớn lan rộng ra khu vực Trung Trung Bộ và cũng kéo dài đến cuối tháng. Chuyên gia dự báo lượng mưa ở Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng dao động 150-250 mm, còn ở Quảng Nam và Quảng Ngãi khả năng xuất hiện mưa lớn 300-500 mm, có nơi trên 600 mm.

Ông Năng cảnh báo mưa lớn ở Phú Yên và Khánh Hòa tập trung cao điểm trong ngày 27-28/11. Trong khi đó, khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định mưa dồn dập trong các ngày 28-30/11.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có thể đạt cấp 2. Người dân cần đề phòng những hiện tượng thời tiết cực đoan trong đợt mưa này.

Quảng Ngãi từng là tâm điểm của các đợt mưa lớn dồn dập vào đầu tháng 11 gây ngập lụt đô thị. Ảnh: Minh Hoàng.

Trong khi đó, miền Bắc duy trì trạng thái rét buốt vào ban đêm, ban ngày hửng nắng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới là 25-26 độ C, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm có thể xuống ngưỡng 15-17 độ C.

Đến đầu tháng 12, nền nhiệt ở miền Bắc có xu hướng giảm thêm. Khu vực có thể tiếp tục hứng chịu đợt rét đậm, rét hại mới.

Thời gian tới, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh và gia tăng tần suất, nhiệt độ trong vòng một tháng tới có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm 1-2 độ C, còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn 0,5-1 độ C.

Vào giữa tháng 12, miền Bắc có thể trải qua một đợt rét đậm diện rộng.

Tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố Nam Bộ, khu vực tiếp diễn trạng thái mưa dông trong các ngày 27-30/11. Đây là giai đoạn cuối mùa mưa nên nhiều khả năng, các địa phương phía nam tiếp tục hứng chịu các cơn mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Trong bản tin dự báo dài ngày, cơ quan khí tượng cho biết trong tuần đầu của tháng 12, một xoáy thuận nhiệt đới khả năng hình thành ở vùng biển phía nam Biển Đông và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực từ Nam Trung Bộ trở vào phía nam.