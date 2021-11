Miền Trung bước vào cao điểm đợt mưa lớn

Nhiều nơi từ Quảng Nam đến Phú Yên có thể ghi nhận lượng mưa trên 280 mm trong hai ngày tới. Mưa dông tại Nam Trung Bộ còn kéo dài và diễn biến phức tạp sau ngày 16/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nam Trung Bộ vừa trải qua một ngày mưa rất lớn. Từ 7h ngày 13/11 đến 3h ngày 14/11, khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên ghi nhận lượng mưa phổ biến 100-200 mm, riêng An Nhơn (Bình Định) mưa 309 mm.

Sáng 14/11, mưa lớn được dự báo tiếp diễn từ Quảng Nam đến Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Đáng lưu ý, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên có thể mưa đến 120 mm chỉ trong vòng 6 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở ở vùng núi và ngập lụt cục bộ ở vùng trũng, thấp và khu đô thị.

Ngày 14-15/11, các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ bước vào cao điểm của đợt mưa lớn. Lượng mưa từ Quảng Nam đến Phú Yên trong hai ngày phổ biến 100-180 mm, có nơi trên 280 mm. Khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có thể ghi nhận lượng mưa dao động 60-100 mm, một số nơi mưa trên 120 mm.

Theo chuyên gia, mưa lớn xảy ra ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao. Đợt mưa này khả năng kéo dài đến ngày 15/11, sau đó khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa tiếp tục mưa lớn kéo dài.

Mưa lũ gây ngập quốc lộ 1 đoạn qua xã Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng 13/11. Ảnh: M.Hoàng.

Những ngày tới, mưa rào và dông cũng xuất hiện ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến 20-50 mm/ngày, có nơi trên 70 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở ở miền núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp, ven sông.

Trong khi đó, các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ duy trì trạng thái trời lạnh, có nắng hanh vào ban ngày. Do không khí lạnh dần suy yếu, nhiệt độ bắt đầu tăng nhẹ so với những ngày trước đó.

Ngày 14-16/11, miền Bắc hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C, trời trở rét về đêm và sáng sớm khi nhiệt độ xuống ngưỡng 17-18 độ C. Vùng núi ghi nhận mức nhiệt thấp phổ biến 15-17 độ C. Buổi tối, nhiệt độ một số khu vực núi cao có thể dưới 15 độ C.

Tại Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực duy trì trạng thái nắng ráo trong 3 ngày tới với nhiệt độ cao nhất là 25 độ C. Từ sau 18h hàng ngày, nhiệt độ bắt đầu giảm nhanh và trở rét về đêm với mức nhiệt thấp nhất 17-18 độ C.

Theo bản đồ dự báo, từ ngày 17/11, mưa dông có thể quay trở lại Hà Nội trong thời gian ngắn, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 17-22 độ C vào những ngày đầu tuần.